Hilda Zagaglia presenta su libro en la Capilla del Buen Pastor

De Alta Gracia a la Ciudad de Córdoba, el brillo literario que nunca se pierde. En esta oportunidad, Hilda Zagaglia, quien es vecina de nuestra ciudad, presentará su obra “De lo inasible a lo visible” en la capital cordobesa.

¿Para cuándo es la cita? El encuentro está programado para este miércoles desde las 19 horas, en la Capilla del Buen Pastor (ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 325), con entrada libre y gratuita.

En el evento dialogarán con la autora: Antonio Sabatté, arquitecto patrimonialista; Micaela Van Muylem, traductora, artista visual, docente; Adriana Musitano, directora de Bosquemadura; y Nora Zaga, psicóloga y cantante.

En diálogo con RESUMEN, la artista altagraciense contó el inicio de las vivencias de esta obra literaria: “Desde hace cuarenta años vinculo el pasado con aquellas situaciones que nos ha tocado vivir y que me han conmovido y por las que he cuestionado las relaciones entre tierra/paisaje/cuerpo/nación. Así aparecieron en mis obras relatos de tierras arrasadas y cuerpos sometidos por el poder y la violencia“.

“Me seduce la interrupción y el desequilibrio, ligados a la temporalidad. La base de la materia pictórica (formas, colores y espacios) me hace pensar sobre el tiempo, siento que formo parte de un universo móvil y fluctuante. En mis búsquedas, algo anárquicas, diferentes lecturas me han permitido pensar el caos creativo. Me atraen la cábala, los mitos, teorías científicas como la del físico Ilya Prygogine porque nos muestran un universo no simétrico, lejos de la armonía de la física clásica», expresó Zagaglia.

«En mi producción, la imagen porta un lenguaje de no-equilibrio, de metamorfosis y de cambio, conlleva la presencia de lo inestable. Lo que me interpela es el silencio, la tela en blanco. Genero manchas, incorporo colores, dibujo formas que cobran la fuerza de las cosas y de los objetos olvidados, ensamblados a la memoria que los atraviesa. Fusiono esas señales con sus significados simbólicos y se produce una tensión en construcción transformadora. Intuyo en ese caos los signos heredados, palpo la cultura que los creó. Atónita contemplo lo que antes era un vacío, ahora transformado en un río de ideas y posibilidades. Pueden pasar horas, días, semanas… y voy tras la interrelación de las primitivas imágenes, donde las formas y situaciones se me presentan aún desarticuladas. Ante ese laberinto siento angustia y a la vez una tensa alegría. Encuentro lo oculto, se desencaja la escena y se liberan significados opuestos. La atmósfera plasmada se interrumpe y desde lo emocional intervengo con acciones espontáneas que me conectan con las sensaciones de aquello que no pudo ser pensado antes», mencionó.

«En cuanto a la producción literaria, el equipo de la editorial Bosquemadura –a través del diseño y puesta en página–presenta reproducciones a pleno y detalles para un mayor disfrute sensorial, Mientras que otras veces se introducen en página a todo color, palabras guías que enfatizan la poética política que relaciona arte/vida, transparencia/ocultamiento al conectar prácticas de manipulación, engaño y seducción versus las de conocimiento», dijo Hilda.

Se estima que en este libro desde las pantallas se genere una experiencia que recupere la dimensión humana del arte. Para quienes estén interesados, podrán acceder a este link, donde la editorial ofrece la posibilidad de tener una vista previa del libro cuando el interesado clickea “comprar”, sin obligación de hacerlo. Además, es posible acceder a la compra del ejemplar en la página oficial de Hilda Zagaglia, haciendo click Aquí.