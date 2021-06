Hockey: El AGR sigue a paso firme con los entrenamientos

Todavía no hay una fecha tentativa de cuando se volverá a la actividad, pero el AGR sigue las actividades y los entrenamientos, para cuando se vuelva a la “normalidad” lo puedan hacer de la mejor manera. Andrés Amaya, vicepresidente de la Subcomisión de hockey paso por RESUMEN deportivo de la 88.9, do detalle de como están llevando adelante la inactividad, además de los trabajos que se vienen realizando.

“Se sigue trabajando con los medios que hay disponibles, se trabaja por zoom. Con Valentina Barca se trabaja con la parte física, con los planteles de intermedia y primera. Se trabaja con lo poco que se puede y tratando de mantener activas las chicas” Comenzaba Amaya respecto a los trabajos que vienen realizando de manera remota con las jugadoras.

La alegría y la tranquilidad que tiene toda la comisión directiva es que respecto a las restricciones anteriores, las jugadoras están participando mucho más.

“En mi forma de ver, y recordando los otros párate por la pandemia, hay otras predisposición por parte de las jugadoras, las otras cuarentenas no eran así, no tenían entusiasmo, hoy veo otra actitud. El cuerpo técnico está trabajando en cuestiones técnicas y tácticas que lo ven por zoom, y lo importante en que están muy pendientes las chicas. Pero necesitan el contacto con la cancha y con la bocha, pero son conscientes de los tiempos que se están viviendo, pero bueno tienen muchas ganas de volver. Tenemos la ilusión de que cuando se vuelva a las prácticas y a la competencia no se vuelva a parar”.

Andrés hizo referencia al gran trabajo en conjunto que vienen haciendo tanto los cuerpos técnicos de las distintas divisiones, y el trabajo en la preparación física.

“El cuerpo técnico trabaja en conjunto, tanto el de primera como el de las demás divisiones, con videos y desafíos. Valentina Barca en la parte física, está empezando con desafíos, competencias, son de forma individual, se hace dinámico para que las jugadoras se prendan y participen de vía remota. La idea del desafío es trasladarlo a otras disciplinas ya que tuvo muy buenos resultados en el hockey, contra rugby contra handball, contra vóley, siempre con algún incentivo algún premio, para que tengan más incentivos. Nos sorprende mucho la participación de todas.

Con la ayuda que entrego el Ministro de Gobierno Facundo Torres y la Municipalidad de Alta Gracia, encabezada por Marcos Torres se empezó la compra de distintos materiales que hacen a la práctica deportiva.

“Se hizo una compra grande de elementos, pecheras, palos, bochas, máscaras para las jugadoras que participan en los córner cortos, muchas cosas que nos hace falta, que nos va a servir para lo que reste del año y para gran parte del año que viene fue una ayuda indispensable. Ahora nos falta comprar todo lo referido a la parte física, vamos a comprar pesas, barras, para que las chicas puedan trabajar bien”.

Por ultimo Andrés Amaya, hizo hincapié en el presente que está teniendo la Subcomisión de hockey, pese al inactivad deportiva que hay producto de la pandemia.

“Nosotros arrancamos muy bien el año, en ese tema cuotas estuvimos bien los primeros meses del año, se venía bien en ese tema. Lo importante es que no tenemos deudas, no tenemos gastos de infraestructura, porque obviamente estamos en el parque deportivo, los números estamos bien, y con esta ayuda que recibimos por medio del Ministro de Gobierno y la Municipalidad, pudimos equiparnos con elementos que nos hace falta, para cuando se vuelva, volvamos de la mejor manera”. Concluyó.