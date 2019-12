Hoy asume Carolina Basualdo como Legisladora del Departamento Santa María

Este miércoles, durante la Sesión de la Legislatura de Córdoba, la funcionaria de Equidad de la Provincia asumirá como Legisladora Departamental de Santa María luego que Saieg pidiera licencia para ocupar el cargo de Secretario de Gestión de Transporte de la Nación.

Basualdo acompañó a Saieg como Suplente en mayo de este año, en las elecciones provinciales. En 2011 pasó al algo parecido, cuando Saieg se postuló y ganó como Intendente de Alta Gracia y la ex Concejal de Despeñaderos asumió como Legisladora de Santa María por ese periódo.

¿ Y Despeñaderos?

Recordamos que en estos días se conocerá la fecha de llamada a elecciones para la Municipalidad de Despeñaderos luego que el Intendente electo Juan Carlos Cimadamore falleciera en noviembre por un infarto.

Aún no hay candidatos oficiales, salvo el ex Secretario de Gobierno Hugo Olmos quien ya habría difundido sus intenciones de forma pública. Olmos, quien se apartó del núcleo de Cimadamore a principio de año para conformar su propia lista estuvo muy cerca de lograr su objetivo y perdió por un centenar de votos, lo que moviliza mucho en panorama electoral en vista de las nuevas elecciones.

Por otro lado, recordamos que en la ciudad vecina se elegirá solamente el Intendente, y no los miembros del Concejo Deliberante que ya asumieron sus cargos y que son compuestos en su mayoría por los integrantes de la lista de Cimadamore y en minoría por la de Olmos. Ausente, esta vez, el radicalismo que participó de la pulseada municipal de forma separada con un candidato de la UCR pura, Daniel Santiago, impulsado por el ex legislador Hector Penna, y uno de Córdoba Cambia, impulsado por el negrista y ex Concejal y candidato Iván Ruano.

Desde los pasillos de Hacemos por Córdoba ya aseguran que la candidata será justamente Carolina Basualdo, quien además logró en las PASO de agosto ser la más votada en su ciudad como candidata a diputada, hecho que casi se repite en octubre, cuando por un pequeño porcentaje ganó la lista de Mario Negri. Consultada por Resumen, la flamante legisladora asegura que aún no hay definiciones y que habrá que esperar por lo menos el llamado a elecciones para definir a los candidatos.

Basualdo, como suplente de Saieg, compañera de lista de Torres y por sobre todo mujer de confianza de Vigo podría reunir a todo el peronismo, por lo menos a nivel departamental, ya que en Despeñaderos con la candidatura de Olmos hubo un caudal no irrisorio de fuga de votos.

No hay nada definido en cuanto a las intenciones del radicalismo. Por un lado trascendió que podría presentarse el propio Héctor Penna o alguien de su riñón y por otro desde el sector del negrismo no excluyen que Iván Ruano podría renovar sus ambiciones y no estaría dispuesto a resignar a su sector político.

Puertas adentro, ambos, asegurarían priorizar la unidad del radicalismo pero estarían elaborando la estrategia electoral para una elección en la que, en el caso de ganar, no contarían con miembros propios en el Concejo Deliberante y en el Tribunal de Cuentas. Es decir, sus postulaciones podrían significar una atomización de los votos que beneficiaría a Basualdo u Olmos, o más bien, el radicalismo podría terminar beneficiado como el terceros en discordia.

Además se rumorea que podría darse la posibilidad de que se revea la cuestión de la lista electoral y se busque votar de nuevo a los ediles. Si eso en cierta medida tiene sentido porque es muy difícil demostrar que la población eligió a los Concejales independientemente del Candidato a Intendente ( cosa que no pasa para los Tribunos de Cuentas donde es posible cortar boleta), por otro lado es cierto que los ediles ya asumieron y luego de la tragedia de Cimadamore y ya está en funciones sin que nadie haya planteado de forma oficial o legal alguna irregularidad o disconformidad.