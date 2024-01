Hoy es la final del Bailando: ¿qué pareja llegará a levantar el trofeo?

Este año, el Bailando regresó con una renovación de punta a punta. Primero, porque significó un cambio de casa para el show, que se mudó de El Trece hacia la pantalla de América. Segundo, porque había mucha expectativa con la vuelta de Marcelo Tinelli al formato que tantas satisfacciones le dio. Y el público, una vez más, lo recibió con los brazos abiertos.

Esta noche, el certamen llega a su fin tras varios meses de estar al aire y muchos cambios que hubo a lo largo de la competencia. El pasado viernes se terminaron de definir los finalistas del Bailando 2023 y este lunes, la pareja de Noelia Marzol y Jony Lazarte competirá ante Tuli Acosta y Sandro Leone, donde finalmente se conocerá quiénes serán los campeones.

Ambas parejas vienen de un recorrido similar, con enfrentamientos, lágrimas, reconocimiento y mucha emoción. Primero, la influencer junto a su bailarín tuvieron un intenso duelo contra Lourdes Sánchez y Nicolás Villalba. Luego, Marzol enfrentó a una de las parejas más populares, la del exparticipante de Gran Hermano, Alexis “el Conejo” Quiroga y Martina Peña.

Tanto Noelia como Tuli no estuvieron desde el inicio del programa, ya que ambas fueron reemplazos de titulares que, por algún motivo, decidieron abandonar la pista. En el caso de Marzol, llegó hace pocas semanas como reemplazo de Flor Vigna. Luego de varias idas y vueltas, la cantante tomó la decisión de despedirse del reality para darle prioridad a su carrera musical.

De esta forma, se abrió una plaza para Noelia, que volvía como participante con Damasia Ochoa como coach y el bailarín Jony Lazarte, quien ya había sido su partenaire en 2021. En aquella oportunidad, la dupla se consagró campeona en ShowMatch La Academia (El Trece) al lograr vencer a Agustín Cachete Sierra y Fiorella Giménez.

Por su parte, Acosta se convirtió en la revelación del certamen de baile. En octubre, Noelia Pompa sorprendió en la pista tras confirmar que no iba a seguir en competencia por cuestiones personales. “Me tengo que ir por la residencia. Tengo que volver a España. No depende ni de mí ni de ustedes porque sé que de las dos partes hay muchísimas ganas de seguir en el certamen. No tengo ganas de irme, de verdad”, agregó. Ese espacio por cubrir le abrió una posibilidad a Tuli, quien ya se lucía bailando en TikTok. Al escuchar su nombre muchos se sorprendieron y otros se preguntaron quién es la joven que apareció en la pantalla de la pista más conocida del país.

Su nombre real es Fiorella, y aunque es conocida normalmente como Tuli Acosta, sus primeras apariciones públicas que la llevaron a hacerse conocida fueron a través de la plataforma Twitch, donde actualmente acumula más de 582 mil seguidores. También tiene casi tres millones en Tiktok y en Instagram, y 440 mil en Twitter.

Tuli es un reconocida bailarina de la industria quien le creó la coreografía de varios videoclips a cantantes como Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra. Acosta es cordobesa, oriunda de Río Ceballos y tiene 22 años aunque en el mundo digital, como lo son sus redes sociales o el streamer, cuenta con millones de seguidores. Actualmente está de novia con Lit Killah, uno de los cantantes más escuchados del momento.