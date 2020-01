“Hoy tenemos un promedio de un robo domiciliario por semana”

La problemática no es nueva pero no cesa en el barrio. Villa Camiares, como tantos otros, se ha vuelto el blanco de los delincuentes que atacan “como si nada” las viviendas a plena luz del día sin ningún temor. Alma Mondaini, Presidenta del Centro Vecinal de Villa Camiares manifestó en diálogo con RESUMEN, que si bien la inseguridad es un flagelo del cual no sólo está siendo víctima Villa Camiares, la creciente ola de robos no deja de preocupar a los vecinos por lo que han decidido volver a reunirse con la cúpula policial de la departamental.

“El barrio ha crecido muchísimo, sobre todo la parte nueva y es un barrio que tiene sus particularidades, la salida a la ruta por ejemplo está toda delimitada por campos. Cada tanto, lamentablemente cada vez mas frecuente, estamos pasando por una ola de robos. Este ultimo mes hemos tenido un promedio de una casa por semana y en un horario particular, siempre es a la mañana por lo que creemos que hay alguien que ve y avisa“, explica Alma.

Ayer, un vecino se salvó de que le sustrajeran sus materiales de construcción porque los perros de sus vecinos ladraron y los delincuentes lograron huir. “Ya le habían cortado los alambres pero dejaron todo“, agregó Mondaini.

Por seguridad

Esta tarde en la plaza principal del barrio desde las 19 hs (y como ya lo han hecho en otras oportunidades), vecinos de la zona mantendrán una reunión con las autoridades policiales con el fin de tratar la problemática y establecer criterios de seguridad.

“Entendemos que hay tres ejes de los que podemos trabajar, uno es que puede hacer cada uno, algo personal, estar mas involucrados, ayer le robaron a una chica que tiene una especie de alarma, nadie vio nada ni escuchó nada.Y bueno y los otros tienen que ver con el trabajo en conjunto con la policia, los patrullajes y demás”, culminó la presidenta del Centro.