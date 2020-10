Hubo acuerdo entre comerciantes y el Intendente Marcos Torres

Esta tarde se desarrolló una reunión en el Cine Teatro Monumental Sierras entre el Intendente de la ciudad, Marcos Torres, acompañado por su gabinete de funcionarios, y representantes de comercios del rubro gastronómico, luego de varios días de tensión por las medidas impuestas por el DNU.

Al finalizar la reunión, Marcos Torres explicó a Resumen que dialogó con los presentes, acerca de la situación no solo epidemiológica de la ciudad, sino las obligaciones que implica una ley Nacional y Provincial tanto para los ciudadanos así como para los mismos funcionarios locales y criticó duramente a aquellos Intendentes o a los concejales de nuestra ciudad que, de alguna forma, desestimaron la fuerza vinculante del DNU:

“Lo más fácil en política es decir lo que la gente quiere escuchar. Hay intendentes y concejales que hacen declaraciones de forma irresponsable, porque no pueden no atenerse a lo que dice una Ley y lo saben”.

En cuanto a la situación que llevó a la toma de las medidas en estas últimas semanas, el Intendente diferenció:

“Nosotros desoímos las sugerencias del COE Central 3 veces, porque entendimos con los números en la mano y toda la información que nos brinda la Oficina de Seguimiento Epidemiológico, que no estaban dadas las variables para imponer en ese momento restricciones. Luego, siempre considerando las mismas variables, aconsejados por los expertos, y con preocupación por la población a la que tenemos el deber de cuidar, decretamos las medidas por 7 días y luego, en un contexto provincial y junto con 45 municipios más, se extendieron. Ahora la situación es otra: tenemos a un Decreto de Nación al que tenemos que atenernos. Sería de irresponsables decir o hacer otra cosa”.

Luego, le preguntamos por las multas y a los hechos de “rebeldía” que llevaron a situaciones de tensión este lunes, el Intendente aseguró “Fueron momentos difíciles sobre todo en un contexto de malhumor social que atañe a todo el país. Entiendo la bronca y no poder trabajar. Pero tenemos la responsabilidad de cuidar a toda la población. Estamos pasando una situación complicada. Hablé con los comerciantes sobre este punto”.

Torres aseguró que hubo una excelente reacción de parte de los presentes y que se llegó al compromiso de que acataran las medidas y anunció : “Voy a dejar sin efectos las actas, pero llamé a los comerciantes a la reflexión para mantener el orden público en respecto de la Ley”.

En cuanto a los puntos del acuerdo, recordamos que los comerciantes ya habían sido notificados de distintas propuestas de subsidios y eximiciones a la tasa de industria y comercio y de servicios a la propiedad, una ayuda de 50 mil pesos a la que se sumará el subsidio provincial.

“Conformamos una mesa de diálogo permanente con representas del sector. Avanzamos con las ayudas y las eximiciones y pensamos en una moratoria más amplia”, explicó.