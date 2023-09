Huelga en Hollywood: se alcanzó un principio de acuerdo tentativo

Hace cinco meses que la situación en Hollywood no se encuentra en sus mejores condiciones. De igual manera, la huelga que encabeza el Sindicato de Guionistas y la Alianza de Productores de Cine y Televisión de Estados Unidos, llegó a un acuerdo tentativo durante este domingo.

“Podemos decir, con gran orgullo, que este acuerdo es excepcional, con beneficios y protecciones significativas para los escritores en todos los sectores de los miembros”, escribió el comité de negociación de la WGA en un correo electrónico enviado a sus afiliados.

A partir de un reporte publicado en el medio Variety, el mismo comenta que, de igual manera, la huelga seguirá vigente durante el proceso de aprobación y ratificación del contrato del gremio si este martes se decidiera el levantamiento de la medida que lleva 146 días.

Por su parte, la votación de este martes estará a cargo del comité de negociación, que votará sí se recomienda que el acuerdo se someta a votación de la junta directiva de las distintas facciones del gremio. Suponiendo que todos estén de acuerdo, el contrato será enviado para su ratificación por los 11 mil miembros de WGA. De ser aprobado, la huelga se terminaría el martes 26 de septiembre.

“Aunque estamos ansiosos por compartir con ustedes los detalles de lo que se ha logrado, no podemos hacerlo hasta que se puntee la última letra -decía el mensaje-. Hacerlo complicaría nuestra capacidad para terminar el trabajo. Entonces, como ya ha sido paciente con nosotros antes, le pedimos que vuelva a ser paciente, por última vez”.

Cabe recordar que estas organizaciones estadounidenses comenzaron la huelga el pasado 2 de mayo, donde le exigen a los estudios mejores condiciones de trabajo, regulación en la inteligencia artificial y pagos justos en los derechos residuales, entre otras peticiones.

El conflicto se da de manera concomitante con otro paro de gran peso para la industria, como es el que sostienen los actores y actrices de Hollywood desde el 14 de julio. Como consecuencia de la paralización de ambas actividades, numerosos proyectos en distintas etapas de desarrollo debieron posponerse y, en algunos casos, hasta cancelarse, por ejemplo: la cancelación de los Premios Emmy, y el retraso de grabaciones en películas como Deadpool 3, Misión Imposible 8 y The Last of Us.