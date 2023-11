Basélica Nebreda: «No tengo dudas que Llaryora va a trabajar junto a Massa para Córdoba»

Ignacio Basélica Nebreda, Titular de la Agencia Territorial Córdoba del Ministerio de Trabajo, dialogó con el equipo periodístico de «Todo Pasa» y habló sobre el trabajo que viene realizando la agencia y también tomó postura ante el ballotage.

«Hoy nos toca venir, porque se terminó el ciclo de ´Programa Empleo Independiente´ y entregamos 10 aportes no reintegrables, recibirán casi 4 millones de pesos entre todos. Si sigue, el año que vienen recibirán otro monto. Es un programa que entregamos a las personas desocupadas porque busca que se capaciten y que puedan tener un desarrollo para poder avanzar. Deben elaborar un proyecto productivo y el gobierno los acompaña. Las poblaciones más desocupadas, son las mujeres, son las personas que más tienen problemas para desarrollarse en el ámbito del trabajo y las personas jóvenes. Son muy variados los proyectos, van desde gastronomía, artesanías, juguetes hasta cosmética natural» contó el referente.

Con respecto a las definiciones políticas ante el ballotage, Basélica Nebreda expresó: «Hoy me junto con Marcos Torres, pero no me sorprendió, me parece lógico y natural que desde el peronismo de Córdoba se den cuenta que se puede construir con Sergio Massa y con Javier Milei no. Fue una decisión de muchísima responsabilidad a pesar de las diferencias. Que se estalle todo no es la solución».

«Hay que reconocer los errores para poder avanzar y crecer. Convocar a la unidad y Massa lo tiene claro, llamando incluso a los radicales. Hoy el problema es el ingreso. Si hablamos de empleo, ha sido una gestión exitosa: tenemos solo el 6 % de desempleo. No podemos desarmar lo que está bien, como la educación y la salud pública, sólo porque hay cosas que hay que mejorar. Si hubiese que pagar el transporte sin subsidios, si tuvieras que pagar la atención médica y la educación de tus hijos, lo que sería…» manfiestó el representante del Ministerio de Empleo.

«Sergio Massa desde que asumió en el Ministerio de Economía no maneja toda la botonera, entonces no puede solucionar todo por eso no lo hace en este momento. El gobierno hay que verlo como una película no una foto, las condiciones en las que nos dejó Macri. Hace unos días se cayó el telón y se vio que detrás de Milei está Macri. Lo que se está haciendo mal se corrige con gobiernos de unidad. Massa no es kirchnerista, si hay algo que no es, es eso. No me cabe dudas que Martín Llaryora va a trabajar junto a Massa para la provincia de Córdoba, para construir puentes y lazos. Prefiero equivocarme con Massa que acertar con Milei» concluyó.