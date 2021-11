Ignacio Sala: “Quieren usar la pandemia para perpetuarse en el poder”

En estos días se confirmó que la discusión acerca de la ley que limita la “re-reelección” de intendentes en toda la Provincia de Córdoba, la 10.460, pasaría para el 2022. Esta ley, que aún tiene vigencia, se sancionó en diciembre de 2016 y estableció que el período 2015-2019 debe considerarse como primero para fijar el límite de dos consecutivos para ser electo intendente, legislador provincial, concejal o tribuno de cuentas.

En un #ManoAMano con #RESUMEN el Jefe Comunal de La Paisanita y La Isla y Presidente del PRO Santa María Ignacio Sala, dio su opinión acerca la posibilidad de que se habilite una nueva “re-reelección” en 2023:

-“Aquellos que con la excusa de la pandemia buscan la posibilidad de buscar otro nuevo mandato en 2023, se están equivocando: Quieren usarla para perpetuarse en el poder. En la pandemia hubo que gestionar muchísimo, sobretodo al momento de adecuar todo el sistema de salud a los requerimientos del covid-19 asistiendo a los vecinos, a las personas aisladas y todo lo relativo a eso. El que diga que no pudo gestionar y demostrarle a su pueblo que lo votó que es capaz de administrar, tiene que ver con otro tema distinto ya que todos los servicios siguieron prestándose y duplicamos nuestros esfuerzos ya que se disminuyeron los horarios de atención, no es excusa válida los que argumentan que perdieron dos años de gestión”, sentenció Sala.

“No se para que sancionaron una Ley, si ya están evaluando no cumplirla por conveniencia propia. El Gobernador la tiene que hacer cumplir, dejemos de sacar leyes para que no las cumplamos o modifiquemos según la conveniencia del momento. No puede haber intendentes que gobiernen durante cuarenta años una localidad de manera ininterrumpida, no importa si hicieron buena o mala gestión, le tienen que dar espacio a las nuevas generaciones que vienen con ideas y con otra energía y todo eso le va a hacer bien a las ciudades pero sobretodo a las instituciones”, agregó el Jefe Comunal.

Dentro del Co.Mu.Pro. (Comunas y Municipios de la Provincia) hay voces que están a favor de la modificación de la Ley ¿Qué opina al respecto de eso?:

-“Yo no hablo en representación del Co.Mu.Pro., sino como Ignacio Sala. El Co.Mu.Pro. va a tomar una decisión según lo que diga la mayoría de sus miembros, hay algunos que si quieren la modificación y otros que no, como es mi caso.

¿Debe haber una posición unificada de Juntos por el Cambio sobre este tema?

-“Aquí no debe haber posiciones sino una Ley que se sancionó hace casi cinco años atrás y que se debe cumplir si o si”.

Si la Ley finalmente se modifica: ¿Va a buscar un tercer mandato como Jefe Comunal en La Paisanita?

-“No, no me voy a presentar a elecciones en 2023 ya que considero que dos gestiones seguidas ya es suficiente”.