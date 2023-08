Ignacio Sala: «Los Torres, Vagni, Allende y Luppi se manejan como dinastías»

El presidente del PRO Santa María, jefe comunal de La Paisanita y legislador electo, Ignacio Sala, visitó los estudios de FM 88.9 y habló sobre la situación nacional, las elecciones nacionales y las municipales de Alta Gracia.

Sobre la crisis económica actual, opinó: «Lo veo complicado, la seguridad es algo que nos preocupa más que todo, juega la vida de nuestros seres queridos, el tema no es que los roben sino que les hagan daño. Mientras más crisis haya, más saqueos habrá. La inflación es mucho más, no se refleja en 140% sino en mucho más. Esta crisis no se porqué, pero está afectando más».

Con respecto a las PASO, dijo: «Bullrich ganó de manera contundente en el país en estas PASO y por amplia diferencia es la más competitiva. La gente nos ha manifestado que perfil de político quiere. Tiene 1,2 puntos de diferencia con Milei y se va a empezar a revertir, es la única que tiene proyectos sólidos, es la única que cumplió todo lo que prometió, la que combatió la droga, que metió presos a ´los Momos´, trabajó en conjunto con la gendarmería, cuando hay seguridad la gente va a trabajar tranquila. Esto es básico, nunca había tenido miedo y hoy está complicado».

En relación a Javier Milei y sus ideas, manifestó: «Me parece una vergüenza lo que hace. Si bien Macri redujo ministerios a secretarías, no eliminó las áreas. El único ministerio que deja es uno en el que está una amiga de él. Captó la gente cansada del político. No tiene equipo en Buenos Aires, es un fenómeno. Dice´mañana vamos a portar armas, mañana vamos a vender órganos, vamos a privatizar la salud, la educación, vamos a dar unos vouchers´, es totalmente inviable. La educación y la salud es muy buena. Cuando la gente no tiene para comer mirá si va a pagar una mutual de 40 mil pesos…». «Seguramente Bullrich terminará enfrentando a Milei o a Massa. La estrategia de Schiaretti debe tener otro fin que no creo que sea meter dos diputados. Hay algunas caras que no las úedo creer: uno que dice que va a combatir la inflación y es quien la produjo, el fenómeno de Milei y otros que buscan un puesto. Creo que se va a polarizar y va a ganar Patricia» agregó.

«Bullrich ya está comenzando su campaña hacia el país. Milei quiso pegarse a Macri y él salió a negarlo. Estamos convencidos de que ella es la mejor opción. Lo demostró en su gestión, tan concreta, tan directa, no especula, tiene propuestas concretas, lo demostró en su ministerio y en su carrera».

Bajando al nivel local y detallando sobre la conformación de su lista, contó: «No hay uno que venga de la polÍtica. El resto son dinastías: los Torres siempre eligen entre su familia, siempre a sus amigos. A la lista de la UCR le pedimos apertura, un vice extrapartidario y queríamos encabezar uno de los tramos. Había que ser generoso, no perpetuarse. Siguen con los mismos: en la UCR, las hijas de Allende, Luppi, Vagni…La peleamos hasta el día de presentación de listas. Seguíamos presentando opciones y no pudimos por los problemas internos que tiene la UCR. La gente nos llama diciéndonos que nos acompañan, no quieren la otra lista. Somos un equipo nuevo pero están acompañados por personas que tienen experiencias. Ricardo González es concejal, yo con dos gestiones y cada uno de los candidatos tiene experiencia en su área».

«Siempre nos han subestimado la construcción del espacio, nos dicen que no vamos a llegar a ningún lado y estamos construyendo más allá de lo local» concluyó.