¡Imperdible! Cena Especial de 5 pasos con lo mejor de Córdoba y Misiones

Esta cena de 5 pasos, se llama «Crisol de razas» ya que sus platos unen productos de las provincias de Córdoba y de Misiones. Estos tres grandes cocineros, te esperan el miércoles 5 de abril, a las 20:30 horas para deleitarte con su fusión de sabores únicos.

En diálogo con el programa radial «Todo Pasa», Agustín Gil manifestó: «Peperina viene creciendo a pasos agigantados y nos dan la posibilidad de mostrarnos. Por ello vamos a armar una cena interesante con dos amigos y colegas: Juan Cruz Galetto y Gunther Moros».

«El Ferroviario es un lugar muy lindo, conozco a los dueños desde hace mucho. Gunther viene de Misiones y Juan Cruz es dueño del Restaurante «El Taller » de Villa General Belgrano» detalló Gil.

Sobre de qué se tratarán los platos, relató: «Nos juntamos hace una semana para armar el menú y la idea es fusionar la cultura misionera que es bastante fuerte con la cordobesa. Gunther va a traer varios productos de allá. Hacemos un mix entre ambos en cada plato».

El evento tiene capacidad limitada y por ello se debe realizar reserva.

Menú 5 Pasos:

APPETIZER: Berenjena asada con ricota de oveja especiada, emulsión de morrón piquillo, Labneh casero y caviar de mandioca.

ENTRADA: Mollejitas laqueadas en miel de caña, reviro y chipa guazú.

PRINCIPAL I: Pejerrey con refrito de ajo, puré de coliflor y verduritas encurtidas.

PRINCIPAL II: Cordero con polenta blanca, fondo de cocción y clorofila de espartillo.

POSTRE: Masa negra de colonia con sambayón de mate cocido, sagú cítrico y helado.

Sobre el Festival Peperina, opinó: «Peperina logra juntar a chefs de todo el país q por nuestros trabajos no podemos vernos y compartimos una semana juntos. Alta Gracia es un polo gastronómico muy importante, con la presencia de Roal Zuzulich y otros tres o cuatro que son reconocidos, por ejemplo».

Con respecto a su profesión, narró: «El cocinero es un bicho raro, es una profesión que me encanta, muy certificada. Cuando nos juntamos hay una adrenalina especial. Querés que la gente coma bien, se vaya bien. Si el cliente termina la noche bien comido, es el premio que nosotros buscamos».

En particular, sobre su historia, contó: «Cuando tenía 20, 21 años dejé arquitectura, en segundo año. Fue un caos en mi casa cuando dije que abandonaba la carrera para cocinar -no era lo mismo antes que ahora-. Es primordial el apoyo de la familia, porque es muy sacrificado el trabajo, con horarios nocturnos, contraturnos. Estuve durante 25 años en ´Novecento´, primero como trabajador, luego fui dueño y gestioné el salón de fiestas ´Campo Norte´. Ahora tengo un nuevo proyecto que es un servicio de catering, que técnicamente es lo mismo pero estoy desarrollando mi marca ´Willow´. Lo último que hice fue el Cosquín Rock, le dimos de comer a los artistas y a las personas que estaban en la carpa vip. Los artistas son terrenales, comen lo mismo que nosotros, no piden excentricidades».

Foto ilustrativa (La Voz de San Justo)