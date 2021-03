Imputaron a Pavon de abuso sexual con acceso carnal

Se complica la situación de Cristian Pavón con la Justicia. Recientemente la fiscalía del Dr Peralta Ottonello decidió imputarlo de Abuso Sexual Con Acceso Carnal y esta en visitas de notificarlo a las partes.

Recordemos que el futbolista fue denunciado hace unos meses por un joven que dijo haber sido víctima de Pavon en una fiesta en la cual ambos coincidieron. La defensa de la denunciante había pedido la prisión preventiva y hasta el momento, si Pavón quiere salir del país y radicarse en el extranjero, debe fundamentarlo a la Justicia. Cabe destacar que el jugador tenía serias chances de volver a Estados Unidos para incorporarse a Los Angeles Galaxy, de la MLS, o desde allí, a algún otro club en el exterior.

La defensa de la denunciante presentó en enero una cautelar para que el ex delantero de Talleres no pueda salir del país. Fue admitida como querellante particular con patrocinio letrado y la fiscalía interviniente informó que en la causa “se han dispuesto varias medidas probatorias con la finalidad de descubrir la verdad histórica del hecho denunciado y la actuación de la ley penal”.

“Abusó de mí dentro de un baño. Viví un calvario. Quiero explicarle a la sociedad que si me tomé todo este tiempo para denunciar fue porque estaba en una situación de rehabilitación. Había caído en un pozo depresivo, decepcionada totalmente por una situación que había atravesado en una fiesta a la que asistí y en la cual se encontraba Cristian Pavón”, había contado la mujer al programa de Telefé Corta por Lozano acerca del supuesto hecho sucedido el 1 de noviembre de 2019.