“Incrementaron un 35% las consultas sobre divorcios en pandemia”

En lo que fue el 2020 y lo que va del 2021, las consultas por divorcios han incrementado de manera notable. De acuerdo a la percepción de la abogada Kassar, la misma expresó que, a su parecer, “estos problemas de pareja ya venían de antes y se han agudizado”.

“En el encierro afloran las tensiones. He recibido consultas y quejas por la nueva división del trabajo en los hogares, donde ambos deben trabajar, hacerse cargo de los hijos y la casa. El hecho de que están conviviendo en un mismo domicilio sin actividades al aire libre quita espacio para las actividades personales”, relató la doctora en leyes. Sobre el porcentaje estadístico de la tasa de separaciones, Kassar dijo: “Las consultas han incrementado hasta un 35 por ciento sobre divorcios en pandemia. Todos los colegas que hacemos familia estamos de acuerdo con que las consultas han aumentado”.

La abogada explicó que actualmente el sistema se ha actualizado y aggiornado al contexto de la no presencialidad, por lo que ahora el trámite de divorcio es totalmente virtual, ya no existe el expediente papel. Comentó también que en su caso particular tramitó varios expedientes de divorcios en pandemia, y que, a pesar del teletrabajo del personal judicial, se ha concretado el proceso en la mayoría de los casos.

Por el lado de las consultas al momento de solicitar la separación de manera efectiva, Kassar respondió que “las consultas son mutuas, tanto hombre como mujeres”, y declaró que algo que le llamó la atención es la cantidad de matrimonios de muchos años de convivencia que han solicitado el divorcio. Sobre esto, la abogada reflexionó que “las parejas que venían tambaleando, terminaron de debilitarse durante el aislamiento debido a la pandemia”.

Estadísticamente, la Dra. Kassar dijo que las rupturas por común acuerdo son las menos, y que a nivel general abundan más las bilaterales y conflictivas. “Uno trata de conciliar y llegar a un acuerdo y llegar a homologar. En el caso de haber menores, siempre tratamos de priorizar sus derechos y que éstos no se vean amenazados”, expresó la abogada.

Continuando con los derechos de los niños en un proceso de divorcio, está el pago de la cuota alimentaria, que en muchos casos el pago se ha visto reducido o suspendido debido a la pérdida de trabajo por la crisis económica que atraviesa el país. “Si bien es entendible, no es una excusa. Los niños siguen teniendo sus necesidades” puntualizó Kassar, y agregó que, además, muchos padres han usado la excusa de la pandemia para no buscar a sus hijos o verlos. “Por lo general me ha pasado con los padres, que ponen el tema del traslado y los permisos. Genera toda una aspereza que afecta mucho a los niños y no es un entorno agradable para el círculo familiar” finalizó la Dra. Kassar.