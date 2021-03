Insólito: dejó la urna con los restos de su madre en La Gruta y se la robaron

Una vecina de Córdoba capital está desesperada por lo que lo que le sucedió a ella y su familia en el Santuario Virgen de Lourdes de esta ciudad.

El pasado 14 de febrero, luego de un acuerdo familiar, la mujer depositó la urna con los restos de su madre en el Santuario, creyendo, claro está, que la misma permanecería en un lugar sagrado e intocable. No obstante, en las últimas horas, familiares regresaron a la ciudad y se dieron con la desagradable sorpresa de que la urna no estaba.

“Aquí en Córdoba hay mucha inseguridad y somos todos muy devotos de la Virgen de Lourdes, por eso mi mamá y mis tíos estuvieron de acuerdo en dejar urna de mi abuela en ese lugar. Ahora sabemos que fue un error”, expresó Fernanda, hija de la damnificada a RESUMEN.

Según la joven, la urna fue colocada en cercanías de donde se ubica la imagen de la Virgen, con su placa correspondiente y flores. “El padre David dijo que el lugar no tiene seguridad y que ese no es sitio para depositar urnas. Nosotros no sabíamos, sino no la hubiésemos dejado. Ahora quien se hace cargo?”, manifestó la mujer.

Al momento la familia no radicó la denuncia porque confían en que la urna va a aparecer. “Estamos desesperados”, culminó.