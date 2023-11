Instituto cerró el año con un empate ante River como visitante

Instituto cerró el año de su vuelta a primera con una sonrisa. Por la fecha 14 de la Copa de la Liga, el conjunto dirigido por Diego Dabove igualó 0-0 ante River, en el Estadio Libertadores de América. La “Gloria” cerró el torneo en el séptimo lugar de la zona A, con 20 puntos en 14 partidos.

PRIMER TIEMPO

El inicio del partido encontró a River haciéndose de manera sencilla con la posesión de la pelota. El equipo de Demichelis se instaló en campo de Instituto e intentaba centralizar el juego. La “Gloria” se defendía cerca de su arco e intentaba salir de contra, pero el “Millonario” lograba recuperar el esférico con facilidad.

La primera clara llegó a los 7 minutos, con un centro de Salomón Rondón desde la izquierda. El envío fue cabeceado por Nicolás De la Cruz, que no pudo darle dirección y le erró al arco. River volvió a llegar 15 minutos después, luego de un centro desde la derecha y un posterior cabezazo de Paulo Díaz, que se fue apenas desviado.

El partido mantuvo siempre la misma tónica durante la primera mitad del primer tiempo. River dominaba la pelota y controlaba el partido, pero le faltaba profundidad para llegar al gol. Instituto se cerraba cerca de su arco, de manera peligrosa pero, por el momento, sólida.

A los 27 minutos, Rondón quedó mano a mano con Roffo. El venezolano definió ante la sálida rápida del arquero de Instituto, pero su toque se fue rozando el palo izquierdo.

Durante un buen lapso, el partido entró en un bache, en el que abundaron las imprecisiones. River volvió a tener una oportunidad a los 40 minutos, con un disparo desde lejos de De la Cruz que controló Roffo en un tiempo. Solo dos minutos después, el uruguayo cabeceó dentro del área, en una situación muy clara. Sin embargo, el cabezazo del volante del “Millonario” pegó en la parte externa de la red.

En los instantes finales no hubo emociones. Instituto prácticamente no tuvo situaciones de gol, más allá de un remate de Damián Puebla que fue controlado por Franco Armani. River dominó el partido y tuvo algunas ocasiones, pero no pudo abrir el marcador. De esta manera, ambos equipos se fueron al entretiempo con el tanteador 0-0.

SEGUNDO TIEMPO

En el entretiempo, Dabove mandó a la cancha a Jonathan Bay, en lugar del amonestado Lucas Rodríguez. Luego de no tener chances durante todo el primer tiempo, la “Gloria” tuvo una clarísima en el arranque del complemento. Adrián Martínez se encontró con un rebote en el área chica. “Maravilla” le pegó de volea con la zurda, pero no la agarró bien y la tiró por encima del travesaño.

River tuvo una gran oportunidad a los 13 minutos del complemento, con un disparo de Esequiel Barco desde afuera del área que pegó en el travesaño. 4 minutos después, Dabove realizó dos cambios. Se retiraron Matías Romero y Damián Puebla, ingresando Gabriel Graciani y Brahian Cuello

A los 20 minutos, Instituto tuvo otra oportunidad en el área chica. Cuello cabeceó un centro en llamativa soledad, pero Armani lo atoró muy rápido y mandó la pelota al córner. El arquero de River volvió a evitar el gol solo 3 minutos después, mandando al córner un remate de Graciani que tenía destino de gol.

La segunda mitad del complemento tuvo menos situaciones de gol. River tuvo una oportunidad a los 37 minutos, con un débil remate de Agustín Palavecino que fue fácilmente controlado por Roffo. 5 minutos después, “Maravilla” Martínez se despidió de Instituto, ya que fue sustituido por Nicolás Dubersarsky, quien hizo su debut.

Nazareno Arasa adicionó cuatro minutos de descuento, pero no hubo tiempo para más. El 0-0 no terminó de contentar a River, que terminó segundo en la zona A y sumó apenas un punto en los últimos tres partidos.

Instituto cerró un año positivo en su vuelta a primera, finalizando en el séptimo lugar del grupo con 20 puntos. La “Gloria” no podrá clasificar a la Copa Sudamericana, pero a su vez le queda la satisfacción de haber evitado el descenso con bastante antelación.