Instituto defiende su racha invicta ante Vélez

El árbitro del partido será Andrés Merlos, y el encuentro será televisado por ESPN Premium. Instituto llega en el cuarto lugar de la zona A, con 15 puntos en diez partidos, igualando con Banfield pero superándolo por diferencia de gol. Vélez, su rival de turno, está en el séptimo lugar a tan solo una unidad.

La “Gloria” arrastra una racha invicta de siete partidos, luego de la derrota como local ante Banfield en la fecha 3, en lo que fue su única caída en esta Copa de la Liga. El equipo de Dabove viene de igualar 0-0 contra Rosario Central, en condición de local. Otra motivación para Instituto es que, si le gana a Vélez, quedará matemáticamente salvado con respecto al descenso.

El elenco de Alta Córdoba no atraviesa horas fáciles, ya que sabe que no contará con su goleador Adrián Martínez a partir del año que viene. A su vez, “Maravilla” no podrá ser de la partida ante Vélez, ya que padece una lesión muscular. El otro delantero que habitualmente es titular, Lucas Albertengo, tampoco estará disponible por lesión.

De esta manera, la gran duda pasará por la elección que tendrá Dabove en la parte ofensiva. Las variantes con las que cuenta el entrenador son Gregorio Rodríguez, Santiago Rodríguez, Brahian Cuello y Luca Klimowicz. Además, Juan Franco volvería al equipo en lugar de Giuliano Cerato. Por último, en el mediocampo podría salir Nicolás Linares para que ingrese Roberto Bochi.

Vélez, por su parte, llega a Córdoba luego de caer por 1-0 como local ante Banfield, en la jornada pasada. El “Fortín” está comprometido con el descenso, ya que le lleva apenas dos unidades de ventaja a Colón en la tabla anual, equipo que hoy estaría descendiendo. El conjunto del “Gallego” Méndez buscará una victoria que le permita tomar aire en la zona baja y, a su vez, llegar a puestos de clasificación a playoffs.

Probables formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Gabriel Graciani, Linares o Bochi, Gastón Lodico y Jonás Acevedo; Brahian Cuello o Gregorio Rodríguez y Santiago Rodríguez. DT: Diego Dabove.

Vélez: Lautaro Garzón; Joaquín García, Lautaro Giannetti, Valentín Gómez y Elías Gómez; Nicolás Garayalde, Juan Méndez y José Florentín; Francisco Pizzini, Santiago Castro y Claudio Aquino. DT: Sebastián Méndez.