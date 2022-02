Intento de abuso sexual: ya fue trasladado al EP9 el agresor

Fuentes judiciales informaron a RESUMEN que el hombrer está imputado y detenido por el delito de «abuso sexual en grado de tentativa», tras los trámites de rigor, quedó alojado en el Complejo Carcelario EP9 en Córdoba Capital.

La víctima fue asistida en el Polo Integral de la Mujer y se ordenaron la realización de pericias, entre otras diversas medidas investigativas. La investigación esta a cargo del fiscal Diego Fernández, Turno I de la Fiscalía de Alta Gracia, rige secreto de sumario.

«Relatar lo que pasó, de nuevo, me tiene aún en shock. Leí que en todos los medios se hablaba de un intento de robo pero no fue eso, se trata de un pervertido, ya que no atinó a sustraer nada, sino que me tomó por atrás del cuello y quería hacerme ingresar al depósito» comienza la sobreviviente, el relato del horror, para RESUMEN.

Y continúa: «Lo notaba nervioso y titubeaba mucho. Yo intuía que algo iba a hacer, por eso trataba de no darle la espalda y estaba todo el tiempo alerta. Cuando estoy buscando el producto para pesarlo, me toma por la espalda e intenta llevarme hacia atrás, donde está del depósito».

«Yo gritaba y él intentó taparme la boca con el antebrazo, entonces ahí lo muerdo y deja de hacer tanta fuerza, me libero, me empuja y no me caigo. Sigo gritando y pido ayuda, salgo detrás de él».

El hecho ocurrió en pleno centro de Alta Gracia, el martes 8, antes del mediodía. Por ello, justo en el semáforo, doblaron dos policías en motocicleta, que observaron lo sucedido, persiguieron al agresor y lo detuvieron.