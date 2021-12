Inter Miami sueña con tener a Luis Suarez y a Lionel Messi en la MLS

Se trata de una dupla que causó estragos en el Barcelona y que algunos ya se ilusionan con volver a ver en acción, esta vez en la MLS, la liga de los Estados Unidos. Según informó Télam, Inter Miami tiene el objetivo de juntar en 2023 a la dupla Lionel Messi y Luis Suárez.

Luis Suárez, el primer objetivo del Inter Miami

Luego de una gran temporada, Suárez no atraviesa su mejor momento en el Colchonero. Los goles no aparecen, ya no es indiscutible y recientemente tuvo un fuerte cortocircuito con el entrenador Diego Simeone, a quien insultó luego de ser reemplazado.

En medio de este panorama, el conjunto norteamericano empezó a averiguar su situación para ver si logra seducirlo de probar suerte en esta liga. La idea sería llevárselo en este mismo mercado de pases.

Inter Miami quiere juntar a Luis Suárez con Lionel Messi

El gran sueño de Inter Miami es juntar a Suárez con Lionel Messi. Se trata de una misión que no será nada sencilla.

Messi tiene contrato con PSG hasta mediados de 2023, con posibilidad de extender por un años más. En caso de que no siga en la Ligue 1, desde la Florida buscarán llevar adelante una contratación histórica para la liga.

El insulto de Luis Suárez y la respuesta del Cholo Simeone

El último sábado se vivió un momento de mucha tensión en la derrota por 2 a 1 del Atlético de Madrid en cancha del Sevilla luego de que el Cholo Simeone decidiera reemplazar a Luis Suárez por Matheus Cunha: el delantero se retiró de la cancha a puro insulto.

“Pelot… de m…, siempre igual”, se alcanzó a leer en los labios del goleador mientras abandonaba el campo de juego detrás de un arco y se dirigía para el banco de los suplentes.

Al ser consultado por esta situación, Simeone optó por no hablar del tema. “Nada que comentar”, se limitó a contestar en conferencia de prensa.