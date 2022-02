Interna del PJ: Sin sorpresas, habría lista de unidad en Santa María

El día 28 de febrero el Partido Justicialista de la Provincia de Córdoba deberá presentar lista para autoridades en toda la Provincia, para comenzar a darle fin a un largo proceso que la pandemia viene postergando desde el 2020.

Entre sus íntimos, el Gobernador blanquea la importancia que le da a la interna. Nadie le discutirá su liderazgo partidario, pero Schiaretti está empeñado en ganar en aquellos departamentos que hoy dominan peronistas alineados con la Casa Rosada. A quienes no están con él, Schiaretti los tilda de kirchneristas. En realidad, los peronistas que conducen algunos territorios del interior apoyan al Gobierno nacional, pero en general están lejos de Cristina Fernández. Para dar algunos nombres propios, Carlos Caserio (Punilla), Martín Gill (San Martín), Carlos y Federico Alesandri (Calamuchita) y Rodrigo Rufeil y Carlos Presas (Colón). Schiaretti bajó una orden contundente. “Con ellos, no se dialoga. Hay que enfrentarlos y ganarles”. En eso andan varios ministros armando la estructura oficial en esos territorios liderados por peronistas que hoy no están con el Gobernador.

El Departamento Santa María no estaría en la lista del Gobernador como territorio conflictivo para llegar a lista de unidad y las elecciones legislativas del año pasado zanjaron esa discusión teniendo en cuenta de que antes de que se produzcan las Generales del 14 de noviembre los principales dirigentes peronistas locales estuvieron todos adentro de Hacemos por Córdoba militando la boleta de «Ellas». Este lunes pasado, Schiaretti inauguró obras en la localidad de Malagueño logrando que el Ministro de Gobierno Facundo Torres y el Legislador Departamental Walter Saieg estuvieran juntos en un acto público, otra vez desde julio del año pasado.

Al regresar Saieg a Hacemos por Córdoba antes de que el discurso contrario a la Nación del Gobernador alcanzara niveles más confrontativos y la muestra de «unidad» vista el lunes pasado, dan cuenta de que la cuestión en Santa María es cada vez más fácil de cerrar. Pero desde el Panal tienen en cuenta el legítimo reclamo de aquellos dirigentes que se quedaron dentro del oficialismo en todo momento, quienes consideran que los que se fueron a militar dentro del Frente de Todos y luego volvieron «no deben ser tenidos en cuenta para encabezar ningún armado de unidad» .

Lo que resta saber es que si el Ministro de Gobierno Facundo Torres será nuevamente el Presidente del PJ Santa María, aunque trascendidos aseguran que tiene todas las chances para que eso suceda.