Investigan un supuesto ataque a un delivery en el Valle de Anisacate

Un hecho violento y algo confuso el que ocurrió el pasado sábado en la esquina de calles La Calandria y Urraca, en el Valle de Anisacate.

Vecinos denunciaron a RESUMEN que un joven delivery fue atacado por dos sujetos cuando se disponía a entregar un pedido. “Fue el sábado, entre las 20 y 20:30. Primero el chico fue interceptado por un vecino que llamó a otro y este otro salió con un revolver y le apuntaba. También lo amenazaban con una cadena. Forcejearon, cayó el arma al piso y de milagro no ocurrió una tragedia”, relató un testigo.

Lo que siguió después fueron golpes. “Lo que no entendemos los vecinos es si el delivery tenia el pedido en mano para ser entregado a la vista, porque hicieron lo que hicieron. Un vecino así es muy peligroso para todos. Vimos como lo tiraban al piso, reboleaban, le pateaban las cosas del pedido, fue una situación muy horrible para todos y no me quiero imaginar para el damnificado que actualmente está con atención psicológica por todo lo que le hicieron vivir”, añadieron, a la vez que aseguraron que el trabajador es una “buena persona” muy conocida en el lugar.

Por otra parte, se supo que al momento no hay detenidos pero si denuncia judicial.