Iván Poletta: «Piden explicaciones sin calentarse en leer los expedientes»

En la mañana de este miércoles 9 de agosto, en la sesión del Concejo Deliberante, la Comisión de Legislación General y de Obras y Servicios Públicos, emitió un despacho por unanimidad sugiriendo refrendar el convenio entre el Ejecutivo y la empresa ORFEDA S.A.S que establece la venta de luminarias en desuso.

Se trata de un convenio que fue firmado en mayo pasado, con una empresa de economía circular, que canjeará las luminarias por 60 cestos de basura, a un precio de 170 pesos por kilo de luminaria.

«Se trabajó con la mayor amplitud, no sólo con el área de Servicios Públicos sino también con la de Ambiente ya que algunas partes de las luces contaminan y por ello se debe tomar con rapidez las decisiones. Se habló y analizó en ambas comisiones, donde están presentes Marcelo Jean y Ricardo González. En el recinto está presente Pablo Ortíz, quien fuera secretario del área, yo también tengo conocimiento por haber sido quien estaba a cargo y también nos reunimos con el actual funcionario al mando, Maximiliano Caminada. Agotó todas las dudas que teníamos en cuanto a la cuantificación y cómo es el convenio. Es más, invitamos a participar de las reuniones a un vecino que nos solicitó un pedido de informe sobre la temática. Luego de haber dialogado unas diez veces y sin leer el expediente, la concejala Amalia Vagni pide explicaciones y cita por ejemplo al Convenio de Estocolmo. Yo le respondí que se ocupe de leer los proyectos. Siemprer invitamos a todos los concejales -aunque no sean de la comisión- a participar y siempre tenemos que dilatar los temas o explicarlo porque no se calientan en interiorizarse en las propuestas» explicó Poletta.

«Son luces no operativas, de sodio, contaminan, es inviable limpiarlas para venderlas, sino sale más caro el collar que el perro» agregó.

Por su parte, el edil Ricardo González, ante la exposición del despacho, planteó su negativa ya que afirmó que algunas de ellas se podían vender completas o ser reutilizadas en otros barrios que no cuentan con luces. Un vecino, Gustavo Bergesio, se acercó al recinto y preguntó con que criterio se había definido la venta.

Sobre el lanzamiento de la candidatura del viceintendente Jorge «Ruso» De Nápoli y su corrimiento de la candidatura -ya que se rumoreaba que sería él el candidato- opinó: «Voy a ser franco, no voy a desconocer cuáles eran mis intenciones, pero la realidad es que es el intendente quien debe tomar esta decisión y la respeto, más allá de mis apetencias personales. Estoy a dispocisión del proyecto, lo he dicho siempre. No es un cliché ni una frase armada, lo he dicho siempre. El ´Ruso´ es un amigo y lo más importante es que se siga el mismo norte con el que se arrancó».

Con respecto al runrun de que ningún concejal repetirá candidatura dentro de la legislatura local en el Hacemos Unidos por Alta Gracia, manifestó que le parece correcto, que «es necesario el recambio, es sano, hay que darle lugar a otra gente, es super nutritivo para el bien de la política, hay ciclos. Cuando te toca tenés que dar el 100%». «No he solicitado estar en ningún puesto, estoy a disposción del proyecto. Nos costó entrar al principio y hoy casi 20 años más tarde mi compromiso sigfue intacto, no me mueve ocupar un cargo. Siempre me tocó bailar con la más jodida, en cada lugar que estuve. No soy parte, soy socio fundador de este proyecto, esté donde esté» concluyó.