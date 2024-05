Jason Momoa blanqueó su nuevo romance con la hija de Ricardo Arjona

Jason Mamoa compartió a través de sus redes sociales algunas imágenes de su viaje a Japón, pero lo que sorprendió a todos son los agradecimientos en el pie de la foto “compartiendo otra aventura increíble con mi amor”. Oficializando así su relación con Adria Arjona.

Debajo de una serie de fotos junto a amigos y su ahora pareja, Mamoa escribió: “Japón, eres un sueño hecho realidad, me dejaste alucinando. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos amigos y viejos amigos, compartiendo otra aventura increíble con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha j”

La confirmación de su romance llega después de que Momoa insinuara durante la Comic Con de Basingstoke en el Reino Unido, a principios de mes, que estaba “muy comprometido en una relación”. “Lo descubrirán muy pronto”, comentó a los fans. “He estado en una relación desde hace un tiempo”.

¿Quién es? Adria Arjona, es hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y la ex modelo puertorriqueña Leslie Torres. Nació en San Juan, Puerto Rico, el 25 de abril de 1992 y creció en la Ciudad de México antes de mudarse a Estados Unidos durante su adolescencia. Fue allí donde inició sus estudios de actuación, cimentando su camino hacia una exitosa carrera en el mundo del cine y la televisión.

El debut de Adria Arjona se dio en el cortometraje ‘Loss’. Más tarde, participó en la serie de televisión ‘Inolvidable’ y en ‘Narcos’, lo que incrementó su fama. Su carrera continuó en ascenso con participaciones en grandes producciones como ‘Titanes del Pacífico: La insurrección’, ‘Escuadrón 6′ de Michael Bay, y ‘Morbius’, donde interpretó a la pareja del vampiro de Marvel interpretado por Jared Leto.

Además, Arjona ha sido parte del universo de Star Wars, específicamente en la serie ‘Andor’, protagonizada por Diego Luna, donde encarnó a ‘Bix Caleen’. Su versatilidad y talento la han posicionado como una destacada actriz en Hollywood.

En cuanto a su vida personal, Adria había anunciado su compromiso con el abogado Edgardo Canales en 2018, y se casaron en 2019. La actriz ha sido muy hermética en lo que se refiere a su vida privada, pero al parecer, el matrimonio ha terminado y Arjona ya ha logrado encontrar la felicidad nuevamente con el intérprete de Aquaman.

Ellos se conocieron tras protagonizar juntos la película de Netflix de 2021, “Sweet Girl”. En ese momento, Momoa aún estaba legalmente casado con Lisa Bonet, aunque ya se encontraban separados en secreto. Bonet, de 56 años, solicitó el divorcio el 8 de enero, dos años después de anunciar su separación oficial. Según documentos judiciales obtenidos por Us Weekly, Bonet citó la fecha de separación como el 7 de octubre de 2020. El divorcio se resolvió un día después.