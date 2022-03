Javier Villarreal vestirá la camiseta del Depo y sueña con el ascenso

“Hubo una invitación por parte de la diligencia para dar una mano desde adentro, un poco el sueño de los dirigente y mío también vestir la camiseta del Deportivo Norte, es todo una locura y una aventura, se dio la posibilidad de incluir un jugador libre así que bueno estamos entrando para ver qué pasa”. Así comenzaba su charla con RESUMEN DEPORTIVO de la 88.9 la flamante incorporación del Depo.

Villarreal quien tuvo su gran paso por Belgrano, Talleres, Boca, con quien salió campeón de la Copa Libertadores y Campeón del Mundo, hace un año que está trabajando en el club, donde colaboró con las divisiones inferiores y en la pasada temporada se hizo cargo junto a Julio Ceballos de la primera división durante gran parte del torneo.

“Ya hace casi un año que arranqué en el club, conociendo, viendo, trabajando, la verdad cuando empecé a trabajar en el Depo no me imagine que iba a pasar por tantos lugares. Pero la verdad que estoy contento por qué piensan en mí y a la vez tranquilo con mucha libertad, por no fue algo forzado de parte mía sino una invitación de la dirigencia para que sea parte del plantel para que les dé una mano adentro de la cancha en algún momento”.

El día lunes “Villita” comenzó a entrenarse bajo la dirección técnica de Javier “Tatín” López. “Costó un poquito, pero a medida que van pasando los días el cuerpo se va acostumbrando de nuevo. Es como cambiar chip, el cuerpo tiene memoria, lo hice toda la vida, si bien lo cierto que tengo una cierta edad y hay cosas que funcionan más lentos, la parte física, la parte muscular, pero es cuestión de entrenar y ver que podemos hacer si podemos dar una mano desde adentro y coronar el sueño de los dirigentes de poder ascender”

Por ultimo Javier cuenta cuando es la idea de que pueda llegar a ser su debut. “Estamos entrenando a full, estamos adaptándonos, la idea es el sábado 26 contra Bella Vista es entrar un rato, pero más allá de eso es un torneo largo, muchos partidos por delante, lo importante es ir de menor a mayor y tratar de ganar un lugar para jugar la final por el ascenso. Voy aprovechar todos los días que más pueda para poder llegar lo antes posible”. Concluyó