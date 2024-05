Jennifer López y Ben Affleck al borde del divorcio: los motivos

Según el medio estadounidense In Touch, Ben Affleck tomó la decisión de mudarse de la residencia que compartía con Jennifer López, marcando un punto límite en su relación.

“Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, [Ben] no tiene la culpa”, habría afirmado un informante cercano.

Los seguidores de la icónica pareja hollywoodense notaron una creciente distancia entre ellos en las últimas semanas, con señales evidentes como la ausencia de Affleck en la Met Gala del 6 de mayo, evento en el que su esposa ocupaba un papel destacado como copresidenta.

Aunque la justificación oficial de Ben fue su ocupación filmando “The Accountant 2″, la fuente de In Touch sostiene que el deterioro de su relación fue la verdadera causa de su ausencia.

“Ahora está enfocado en su trabajo y en sus hijos”, añadió el confidente. “Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de ensueño que estuvieron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar”, aseguró la fuente.

La tensión en la relación parece haber alcanzado un punto crítico, llevando a Affleck a abandonar la lujosa residencia que compartía con JLo desde 2023.

Un problema recurrente en su relación fue la disparidad en la gestión de la atención mediática: mientras Jennifer abrazaba la exposición pública, Ben prefería mantener un perfil más bajo. Esta divergencia quedó patente en el documental de J.Lo, “The Greatest Love Story Never Told”, donde la estrella admitió los desafíos de encontrar un equilibrio.

Desafortunadamente, comprometerse resultó ser más difícil de lo que la pareja pensaba. “Esperaron casi dos décadas para volver a estar juntos, pero al final, simplemente no pudieron hacerlo funcionar”, explicó el informante.

“Ambos dijeron que habían madurado y aprendido de sus errores, pero algunos de los problemas mayores que los separaron la primera vez siguieron siendo los mismos”, siguió.

Esta no es la primera vez que Ben y Jennifer enfrentan turbulencias en su relación. Después de haber estado a punto de casarse en 2003, cancelaron su boda y se separaron en 2004, para luego reconciliarse en 2021 y finalmente casarse en julio de 2022.

El manejo de la fama y las diferencias en la forma de enfrentarla parecen ser el epicentro de las disputas entre la pareja, un desafío que, lamentablemente, no pudieron superar. Mientras los rumores de divorcio circulan, el futuro de Ben Affleck y Jennifer Lopez como pareja sigue siendo incierto.