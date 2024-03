Jimena Barón respondió contundente tras el pedido desesperado de ayuda de Daniel Osvaldo

“No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto. ¿Por qué? Y creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como le dije antes: he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”.

Luego de su reciente separación de la periodista Daniela Ballester, Daniel Osvaldo publicó en las últimas horas un video en el que reveló que está bajo tratamiento psiquiátrico luchando contra una profunda depresión y también contó que tuvo problemas de adicciones a las drogas y al alcohol. Y las consecuencias que eso le trajo, especialmente en su vida privada y en la forma de vincularse con los suyos.

Respecto a esto, quien rompió el silencio en las últimas horas fue la madre de Morrison, Jimena Barón. La artista publicó un comunicado en sus redes sociales en el que hizo referencia al video de su expareja. “Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero por el mismo video de Instagram que vieron ustedes”, comenzó la actriz y cantante enfatizando en que no estaba al tanto de la situación.

“Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto genera. Tengo que ir a trabajar, ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte. Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace 10 años, 24/7 de su hijo”, continuó la artista que ratificó que apoya al exfutbolista frente a la situación que está atravesando y se refirió a su vínculo en el último tiempo: “El papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y siempre estaré. Y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones”.

Además, aclaró que está enfocada en cuidar a Morrison en medio de la repercusión mediática que tuvieron las declaraciones del exjugador: “Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo siempre”, concluyó Jimena Barón.

Por otro lado, Elena Braccini desde Italia, manifestó su apoyo y predisposición para ayudarlo a salir adelante. “Quiero a Daniel. Es el padre de mis hijas, lo más importante de mi vida, y si es necesario voy a buscarlo a la Argentina y lo llevó para Italia a hacer cura”, aseguró la arquitecta.

Anita Nina Oertlinger, por su parte, también se había expresado horas antes de que Daniel Osvaldo posteara el video pidiendo ayuda. “Qué tema tan delicado la salud mental. La vulnerabilidad del ser humano”, analizó la mujer. “Caer en los juegos de personas que pueden destrozarte el mundo psicoemocional desde adentro. Increíble ver patrones repetidos después de tantos años -continuó- Hoy más que nunca abrazo muy fuerte a mi yo de entonces”, continuó la mujer que años atrás denunció públicamente cómo fue su relación con Osvaldo, y que no se hacía cargo -ni económica ni emocionalmente- de su hijo Gianluca.