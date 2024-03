Jimena Barón volvió a enfrentar las críticas por su cuerpo y fue tajante

Hace unos días atrás, Jimena Barón volvió a reflexionar sobre sí misma y su cuerpo. Sin embargo, varias personas, entre las que se encuentra Homero Pettinato, hijo de Roberto, salieron a hacer comentarios sobre el cuerpo de la actriz. Eso derivó en la furia de La Cobra, que no tardó en hacer nuevamente un descargo para poner un freno a esta situación.

“Me llama la atención que yo no hablé de nadie. Simplemente salí a decir, ‘che, loco, no hablen más de mi cuerpo’ y obviamente eso desencadenó que todos hablen de mi cuerpo”, expresó. “No consumo esas cosas porque me dan bronca, honestamente, no me hago la superada”, dijo la cantante.

En ese sentido, explicó que le molesta porque “cualquiera que me sigue en Instagram sabe que soy una mina que entrena una banda, que gasta mucho tiempo de su vida en alimentarse bien, que come un montón”.

“Cualquier crítica realmente me rompe las bolas, por eso sé que hablaron unos pares pero no lo vi ni lo quiero ver”, remarcó la mamá de Momo Osvaldo. También aseguró que no habla “del cuerpo de nadie” más que del suyo. “Que no me gusta que lo pongan de ejemplo para nada. O sea, o lo ponen de buen ejemplo, porque considero que lo soy, o no hablen de mi cuerpo. Chicos, ya está, era más simple el mensaje”, agregó indignada.

Otro punto importante al que la actriz hizo referencia fue las cirugías estéticas que se hizo. En base a esto, dijo: “También ahora como que me quieren tildar en que como me hice las tetas y la nariz soy una mina que cambió el cuerpo por eso”.

Al respecto, explicó: “Cambié mi cuerpo porque yo me rompí el cu… para cambiar mi cuerpo. Entrenando, haciendo Pilates, abdominales. Y que se censure eso también, o que se haga bosta a la gente que dijo, ‘che, yo quiero tener ese cuerpo’ y se peló el lomo para hacerlo, me parece una estupidez tremenda”, continuó con bronca.

Por último, la artista confesó que siente que hay “saña” porque no es “ejemplo de una mina que dice pavadas o que pasa malos ejemplos”.