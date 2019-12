Joaquín Plomer es el Campeón de la Estancia 2020

El joven ciclista local no es solo una promesa, es realmente una realidad gracias a su presente. Tras culminar un 2018 soñado gracias a poder ser parte de fechas mundiales y muchísimos podios a lo largo del calendario Argentino, Joaquín cerró el año con los objetivos claros, tener un 2019 aún mejor. Y así fue. A los largo de estos doce meses cosechó un triunfo tras otro en todas las competencias en las que partecipó.

Joaquín no pudo estar presente porque un tiempo atrás había diagramado un viaje personal pero envió un video que fue ovacionado por todos los presentes. Retiró el premio su papá de la mano del Intendente Marcos Torres.

Becado

Sin lugar a dudas, Joaquín es una persona muy humilde con sueños que avanzan en cada pedaleada. Siendo uno de los becados por la Municipalidad de Alta Gracia, Plomer no defrauda cada vez que le toca competir y entrenar. El Ciclismo de Montaña es su deporte y no se arrepiente de haber sacrificado tardes de amigos en piletas o ríos por haber estado trabajando para poder devolver un poco de la ayuda que le dieron para comenzar. Un ejemplo para todos aquellos jóvenes que estudian y disfrutan de estar arriba de una bicicleta.

Joaquín arrancó a los 13 años, cuando iba a segundo año. “Vivía atrás del Hospital y corría las carreras de barrio en la plaza, con una bici toda abollada, y le ganaba a los más grandes. Antes jugaba al rugby. Empecé a andar en bici para poder ir al cole y después íbamos con amigos al primer paredón” contó a Resumen.

“A fin del año 2014, fuimos a una bicicleteada en Despeñaderos y ahí lo conocí a Beto Romera, quien con “La Jauría” me hizo entrenar y aprender a disfrutar de este deporte más allá de los resultados. Fui a correr mi primera carrera y Salí 8vo, la bici se me quebraba y la soldaba todas las semanas. Beto me llevaba a todos lados y corrí mi primer Rio Pintos”.

Foto: MundoD