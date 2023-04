Jorge Cretón: «Hay trabajadores públicos hace 15 años precarizados laboralmente»

Cretón, delegado del SEP a nivel local, afirmó que la noticia de que los trabajadores de salud podrán viajar gratuitamente en los interurbanos y urbanos, «es una buena noticia, lo hemos tomado bien». Sin embargo aclaró que aún no hay datos finos, no saben cómo se implementará. «Está muy buena la propuesta, sobre todo para los que viven en Córdoba Capital, que muchas veces deben tomar dos colectivos para llegar a sus trabajos» expresó el delegado.

Sobre la actualidad de los empleados públicos provinciales, Cretón dijo: «Está mal la situación, no se llega a fin de mes y el gobierno está tratando de cerrar los conflictos por fuera. Estamos viendo si nos reunimos por paritarias el 2 de mayo, para empleados públicos. Los educadores arreglaron ayer y los de Salud aún no». Con respecto a la figura de José Pihen, quien es titular del sindicato a nivel provincial y a la vez legislador de Hacemos Por Córdoba -siendo juez y parte-, Cretón opinó que no le parece mal, «está bueno que haya alguien en esos espacios de decisión y para gestionar, para darnos una mano».

El sindicalista explicó que a diferencia del resto de los gremios, éste tiene varias reparticiones y en todas ellas, «pedimos pase a planta permanente. Habíamos pedido el pase de 5000 personas, que se había aprobado y nunca se cumplió. También hay becarios y contratados, gente que hace muchísimos años está trabajando, quince o veinte. Y otros que no son afiliados -porque son becados- pero queremos que tengan un salario digno también. Además no están contratndo personal: en las escuelas hay por ejemplo una cocinera en blanco y el resto son auxiliares o becadas». «Falta personal en las escuelas, en el PAICOR, en el hospital, no reponen cocineras. Son trabajos precarios…conseguimos que les subieran de 35 mil a 80 mil y 100 mil. Encima el servicio ha sido descentralizado, lo tienen las comunas y municipios a cargo» agregó.

«Estamos a meses de una elección y está toda la gente en la calle, reclamando. La gente no come asfalto, se tienen que poner las pilas porque somos sus trabajadores» concluyó el gremialista sobre la temática.

A nivel local, Cretón contó la terrible situación de la Unidad de Desarrollo Regional de Alta Gracia (UDER-SENAF), la cual no cuenta con su propia sede. «El intendente nos había prestado un espacio en el Cañito. Hoy estamos peleando para que alquilen una casa. No tienen lugar, ya se inició el expediente para que tengan uno».