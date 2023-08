Jorge de Nápoli: «Es un orgullo para mí acompañar a Marcos Torres en la fórmula»

Jorge «Ruso» De Nápoli, candidato a vice intendente por «Hacemos Unidos por Alta Gracia» dialogó con «Todo Pasa» sobre el lanzamiento de su candidatura.

«Estoy muy orgulloso por esta oportunidad que nos dan para seguir trabajando junto a Marcos Torres. Había varios nombres dando vuelta, había muchos candidatos, laburantes, que delegaron sus familias, sus expectativas, fue una alegría muy grande. Recibí varios llamados y felicitaciones, de mis vecinos de barrio Sur, de amigos de toda la vida…Estoy muy contento y muy orgulloso de poder acompañar a Marcos Torres, que ha hecho mucho en estos 4 años» afirmó De Nápoli.

Sobre todos los precandidatos que se mencionaban, opinó: «Siento que son compañeros que han dejado todo, que han demostrado gestión, que han estado cerca de la gente. Ayer fue una reunión proactiva, con muy buena recepción».

Con respecto al cargo que ocupa actualmente, contó: «Estoy como vicepresidente de CORMECOR, representando a Córdoba, en el equipo de Martín Llaryora, haciendo cambios muy importantes y políticas relacionadas con el medio ambiente, impulsadas por Martín Llaryora». Además De Nápoli es profesor en séptimo año del Instituto El Obraje, «siguiendo con mi compromiso de formar jóvenes. Soy parte de una escuela de Villa María y de la Universidad Nacional de Villa María, en Ciencias Básicas».

Hasta 2019, en el gobierno de Facundo Torres, el candidato fue Secretario de Comercio, Industria y Turismo. «Entre las gestiones que hicimos, está la inauguración del Cine Teatro Monumental, tengo mucha experiencia con el diálogo con los empresarios, comerciantes…hicimos los puestos de artesanos de la plaza, las primeras ferias y también tuve un paso por el Concejo Deliberante. También trabajamos con la unificación de fachadas. Luchamos por conseguir los fondos y se logró, hubo varios debates pero se logró. El equipo que armamos -con Lara González y Adrián Depetris, trabajó 24×7 por la ciudad. Desde 1996 trabajo con el Centro de Comercio y Alta Gracia siguió creciendo».

Sobre esta buena nueva para su carrera, expresó: «El que me dió la posibilidad fue Marcos Torres, pero Facundo (Torres) seguramente tuvo que ver y Hugo (Testa) fue mi profesor y lo quiero mucho, fue el primero que me enseñó matemática. Me siento muy identificado con este proyecto de Facundo y Marcos Torres. Cuando me incorporé, me llamó Facundo, era intendente Walter Saieg y yo estaba como Director de Empleo».