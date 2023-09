De Nápoli: «Veo una Alta Gracia que le agradeció a Marcos Torres lo que hizo en estos 4 años y lo llevaron a las urnas»

«Voy a presidir el concejo con gente con mucha experiencia y sobre todo jóvenes» comenzó Jorge De Nápoli, viceintendente elegido, en el programa «Todo Pasa».

Cuando se publicaron los números provisorios que daban como ganador a Marcos Torres, la concejala y candidata a intendenta por «Alta Gracia Cambia», Amalia Vagni se acercó al Partido Justicialista para saludar al próximo intendente. Torres ya se había retirado a festejar, pero lo encontró a De Nápoli, que contó: «Me pareció muy bien que viniera y la abracé porque lleva un apellido que es muy importante para la ciudad de Alta Gracia. un raíz que ha dejado Don Audino y lo que ha hecho su familia. Lo valoré mucho y me pareció muy emotivo que acompañara a su papá a votar. Se me vino el recuerdo de mi viejo y le dije que valorara que lo tiene al lado».

«Veo una Alta Gracia que le agradeció a Marcos Torres lo que hizo en estos 4 años y lo llevaron a las urnas. Hace pocos días estábamos recorriendo los barrios, golpeé las manos en una casa, sale la señora muy enojada y me pregunta ´que quería´y pensé que Marcos se había mandado alguna macana. Le dije que si necesitaba algo y ella me dijo que no, que Marcos no tenía que pedir nada, que ya había mucho y los vecinos le debían el voto» refirió el bioquímico. «No veo un problema en la oposición, veo a un intendente que hizo todo lo que tenía que hacer, puso la cara cuando debía, dijo que no cuando no podía, con respeto. Trascendió la localidad, mucha gente que hace política en diferentes partes de la provincia, le llamo la atención la diferencia en números. Pero la gente está esperando gestiones así, que hacen» agregó.

«Esta ciudad me vió crecer, después tuve que salir muchos años fuera, pero hoy tenemos 60 mil amigos, es una frase que tomé de Marcos, pero es así. Le vamos a buscar la solución a los vecinos. El día que me propuso acompañarlo fue el 7 de agosto el día de San Cayetano, eso significa que vamos a trabajar mucho. Yo soy muy creyente. Creo que Marcos sabe ver y creo que tiene un equipo de trabajo que cualquier ciudad querría. Me pidió que lleve adelante un Concejo Deliberante que sea un espacio que discuta lo que el vecino necesita. Muchos intendentes de la región nos acompañaron y recibí llamados y mensajes de toda la provincia». También agradeció la presencia de Carozo Fernández, un amigo de la vida.

Sobre su historia dentro del partido, relató -también lo dijo en el escenario de La Soñada, ayer- que haber mencionado a Hugo (Testa) en diferentes partes de la provincia y decir que era de Alta Gracia le abrió muchas puertas.

Finalmente agradeció a cada uno de los vecinos que a pesar del descreimiento político fueron a votar. «Y decirles que pase lo que pase a nivel nacional vamos a estar a su lado» finalizó.