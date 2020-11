Jorge Merlo y un resumen de su gestión en tiempos de pandemia: “Nos ha ido muy bien”

Este martes pasó una vez más al aire de Todo Pasa, Jorge Merlo. El Jefe Comunal de Valle de Anisacate, habló de todo un poco y sintetizó su gestión en estos meses de pandemia, afirmando, según sus dichos, que les ha ido “muy bien”.

Uno de los puntos tratados tuvo que ver con el tan ansiado destacamento policial en la zona, obra ubicada en Ruta 5 y calle 7 que comenzó a ejecutarse hace ya tres años y que está pronta a ser inaugurada.

“Lo hicimos con recursos propios. Cada peso que entraba lo ahorrábamos en la cuenta para hacer esto y disponer de esos fondos para llevar adelante esta obra que veníamos realizando poco a poco desde 2017. La idea era empezar y luego se fue viendo como seguir y bueno la vamos a inaugurar el 13 de noviembre”, inició Merlo a la vez que explicó lo difícil que es llevar a cabo dichas construcciones sin el apoyo de subsidios.

Otras prioridades

"Creo no meter la pata y equivocarme porque uno quiere cumplir lo que promete más en esta

pandemia. Es ahí donde ahí que priorizar”, añadió el Jefe Comunal, refiriéndose a que no solo se avanzó en la sede policial sino que, en paralelo, destinaron recursos para el area salud como así también para hacer frente a los incendios que pudieran desatarse en la zona. “Los incendios nos tuvieron a mal traer. Yo dije que íbamos a comprar todos los elementos necesarios, previo a una capacitación y compramos las mochilas y una cisterna hidrante que debutó hace muy poco. Esto habla del gran trabajo de los integrantes de la comisión y también de los vecinos. Eso habla bien de los que llevan la conducción de la comuna”.

Respecto a los sueldos del personal comunal, Merlo sostuvo que si bien los recursos son escasos, “hay que dar señales de compromiso a todos los compañeros”, por eso tratan siempre de equiparar y cumplir con el pago.

“Nosotros no pagamos a mes vencido sino a mes de mes en curso. Hoy se está haciendo la transferencia de los sueldos de este mes a todos los empleados de planta permanente”, afirmó.

Un lugar turístico que sigue creciendo

El crecimiento poblacional de Valle de Anisacate, lo acerca cada vez mas a convertirse en Municipio y dejar de ser Comuna. “Eso se hace a través de la legislatura pero previo al censo. Es una cuestión política más que nada y la verdad es que me gustaría terminar mi gestión con eso resuelto. El corredor paravachasca en general ha crecido muchísimo, no solo el Valle, Dique Chico por ejemplo ha crecido mucho, son lugares muy lindos turísticamente, un paisaje natural que es lo que busca la gente hoy”.

Sobre una temporada peculiar

“En cuanto a servicios nosotros hemos ido ganando tiempo. Pusimos luminarias, desmalezado, refacción de calles, mejoras en cuanto a prestación de servicios de agua corriente. También en el pago de tributos de los vecinos, ahora se puede pagar con transferencia, tarjeta de crédito y débito. Son comodidades para el vecino. Acompañar al crecimiento de la tecnología habla bien de la gestión sino te adaptas a la tecnología vas perdiendo terreno”, explicó Merlo, respecto a la manera en que se preparan para lo que será una temporada turistica particular por la pandemia.

Merlo se ha destacado por las multitudinarias fiestas de apertura de temporada en la zona, convocando a importantes artistas populares y que son libres y gratuitas. “Cada fiesta que llevamos adelante en Valle me llena de orgullo y felicidad porque dio sus frutos. Primero lo pensamos para nuestros vecinos porque la entrada es libre y gratuita, el vecino se va con su reposera y su heladerita pero luego se hizo tan popular y vinieron de otras localidades. Creo que hay que devolverle algo al pueblo de lo que ellos nos dan a través de su tributo. Nosotros conseguimos muchos sponsors por eso prácticamente nos salió gratis, como debe ser”.

“Lamentablemente la fiesta de verano hasta hoy no podrá realizarse porque convoca a mucha gente y no va a estar dentro del protocolo. De todos modos vamos a esperar “, afirmó.

Casos de Covid en la zona

El Valle de Anisacate tuvo casos de Coronavirus, como la gran mayoria de las localidades del departamento y desde la Comuna acataron a las medidas nacionales para evitar la propagación del virus. Incluso, enfatizaron en los controles de ingreso y salida de la zona a fines de evitar presencia de personas que no sean de la zona. “Nosotros tuvimos 16 casos que se dieron en los primeros días de agosto. Las dos últimas semanas de octubre se dieron más casos sobre todo por las reuniones del día de la madre. Hoy tenemos 13 recuperados pero destaco el aporte de la comunidad y su responsabilidad social”, explicó Merlo y agregó: “Aunque esto no se ha terminado, debemos transmitirle a nuestros seres queridos las enseñanzas que el Covid nos ha dejado, nosotros podemos disfrutar del aire puro, de nuestro patio que no sucede en una ciudad. El encierro complico algunas enfermedades por eso no coincidí con la medida gubernamental que sea igual para todo el país”.