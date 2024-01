Juan Gil Navarro descolocó con un tajante comentario respecto a los shows de Florencia Bertotti

Juan Gil Navarro es uno de los actores más conocidos del país. Su salto a la fama se debe a su interpretación de Federico Fritzenwalden en la telenovela juvenil Floricienta, que fue furor en el 2004. Allí fue donde alcanzó mayor popularidad y su papel fue muy querido por los espectadores fanáticos de la pareja que hacía el actor junto a Florencia Bertotti.

En el marco de los 20 años del estreno de esa telenovela donde todos cantamos sus éxitos, la actriz lanzó una exitosa gira por Latinoamérica en donde interpreta varias de sus canciones solista y algunos clásicos de Floricienta. El concierto llegó a Buenos Aires y en tan solo horas agotó 12 Movistar Arena para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024.

Frente al récord que logró la artista, fue Cris Morena quien habló de la actriz ya que interpretaba varias de las canciones de la novela y que en su momento llevó a un enfrentamiento judicial entre la productora y Florencia ya que fue acusada de plagio. Por lo que la relación entre ellas no terminó de la mejor manera.

Pero quien ahora salió a declarar respecto a si las canciones de la novela debían formar parte de estos conciertos, fue el actor argentino. Juan Gil Navarro habló en una entrevista realizada por la cuenta de Instagram “Lo más popu” y dejó su fuerte opinión sobre los 12 shows agotados de Florencia Bertotti. “Yo no vivo del pasado. Me aburre mucho. Agradezco siempre, hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido”, expresó el actor.

Al referirse al éxito de su excompañera de la tira, comentó: “Es algo que dejé tanto tiempo atrás, hace tanto tiempo. Yo no tengo nada que ver con eso”.

Luego de las fuertes repercusiones que tuvo sus comentarios en la entrevista (que se esperara que sus declaraciones tuvieran tal reacción en los usuarios), el actor volvió a manifestar su opinión en una publicación de X (antes Twitter): ”Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más… Muchas gracias, otra vez más… Pero no”.

Por último, resaltó: “No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer”.