Juan Manuel Saieg a corazón abierto: «No volvería a trabajar con el sector de Facundo, tenemos visiones distintas»

Este sábado, quien también pasó por los micrófonos de Todo Pasa por la 88.9 fue Juan Manuel Saieg. El exviceintendente de la ciudad durante el periodo (2019) y sobre quién no se tenía demasiada información tras su alejamiento de la función pública, habló de todo y dejó detalles de su polémica salida del Concejo Deliberante; la cuál se dió en el marco de una marcada fractura dentro de su mismo bloque, que lo terminó poniendo como «el enemigo cercano» de su Intendente, el actual Ministro de Empleo de la Provincia, Facundo Torres.

Juan Manuel, hijo de Don Roberto Saieg, uno de los precursores del peronismo altagraciense, dejó claro que nunca puso «la chapa del apellido», resaltando que ha militante desde joven.

«Toda la vida he estado en las inmediaciones de la política y a pesar del dolor que a uno le da y del desgaste que tiene la política, yo pienso que es la actividad más importante que se puede desarrollar en una sociedad y los políticos debemos estar a la altura de ese significado que tiene la política», inició el también primo del actual legislador Walter Saieg y continúo:

«Tampoco pongo la chapa del apellido, yo he sido militante desde joven, desde las bases del justicialismo y los lugares que fui ocupando siempre fue dentro del peronismo, con otros dirigentes, junto a Walter (Saieg), en su momento junto a Facundo (Torres) pero siempre con mis mismas convicciones».

Juan Manuel Saieg remarcó que a pesar de haber estado inmerso en la vida política desde siempre, su primera actividad en la administración pública fue en el año 2014, ya que durante 25 años se dedicó al sector privado.

«A pesar de que tengo una relación historica y familiar con Walter (Saieg), yo en ese lapso (en referencia a su cargo en el área de prensa del Gobierno Provincial) no estaba trabajando con Walter políticamente, él ya había sido diputado, legislador, Intendente, todo, y apesar de que yo podría haber sido miembro del Gobierno de la Provincia sin decir a nadie, tuve la particularidad de pedirle al Ministro Lauson que le informara al Ministro Walter Saieg que me iba a incorporar al gobierno de la Provincia de Córdoba. Esa delicadeza lo alegró mucho a Walter», recordó.

Para Juan Manuel, «no hay que tirar a los viejos por la ventana».

«El gobierno del Justicialismo del 99 en adelante, con José Manuel de la Sota, le cambió la vida a la Provincia y particularmente a Alta Gracia y con el Sierras Hotel realizado -en un gobierno radical- hubo un antes y un después para Alta Gracia. De ahí en adelante la suma de realizaciones fueron muy positivas. Esas campañas eran emocionantes y muy distintas. Antes de todo eso era muy difícil ser peronista en Córdoba. Uno habla de Walter de la lotería, cómo Intendente, de su trayectoria, pero las elecciones del 83 al 99 que se puso al hombro Walter y todos los peronistas de aquella época para ser una alternativa de poder, fue realmente arduo y por eso es muy importante que éstos que tienen el discurso de que hay que tirar a los viejos por la ventana, paren un poco. Estamos acá gracias a todo lo que han luchado aquellos, del 45 a la fecha, peronistas, radicales, demócratas, entonces cuando hablan de esto, yo que no soy tan joven, veamos que no tenemos que tener esas ingratitudes. Somos lo que somos por nosotros pero también por lo que han luchado nuestros abuelos y padres» dijo el exviceintendente peronista, quien a su vez dejó claro que no está jubilado de la política.

¿Fue ese el quiebre con Facundo Torres?, ¿Ese descreimiento de «los más viejos»?

«Cuando vos no sabes reconocer el acompañamiento que han tenido tus compañeros de lucha, se hace un quiebre. Pero a ese quiebre no lo hicimos nosotros, nosotros seguimos siendo los mismos de siempre; no nos cruzamos de vereda para conseguir una ordenanza y yo me quedé parado siempre en lo que yo pensaba; siendo que había ordenanzas que no las votaba ni sus propios secretarios y yo tuve que desempatar, le puse el voto mío al intendente y no me arrepiento, tampoco me arrepiento cuando tuve que poner mí desacuerdo con respecto a las elecciones Paso. Cuando yo me despedí después de esos sucesos tan fuertes que nunca pensé que me iban a tocar vivir en la vida, dije bueno, la única que puede juzgarnos es la historia, y a los dos años la historia nos dio la razón y esa ordenanza la iban a derogar y volver al sistema que nosotros siempre pensamos que era el más adecuado. Que los partidos políticos dirimieran sus internas dentro de los mismos partidos políticos y no que la sociedad tenga que pagar las elecciones internas de los candidatos. Que las elecciones sean abiertas y participativas pero que eso lo tienen que arreglar los partidos políticos y si vos me decís si estás de acuerdo con las elecciones paso a nivel nacional, tampoco. Creo que no tuvieron el resultado que se esperaba. Terminaban dirimiendo las internas los partidos que estaban en la oposición y el oficialismo llevaba un candidato o muchas veces había un solo candidato y el gastadero de plata que es eso. Y en aquel momento nosotros no fuimos parte de esa ordenanza, esa fue una discusión del radicalismo con Facundo Torres y algunos miembros del concejo que acompañaban a Facundo».

Su dura salida del Concejo Deliberante

Juan Manuel reconoció que a pesar de ser viceintendente, en su rol en el Concejo cómo Presidente le tocó «bailar con la más fea», por decirlo de una manera más coloquial.

«El que se mete en esto tiene que saber que se las tiene que bancar y me las banco y me las banqué. Fue duro que el Concejo Deliberante, tus propios concejales, votaran con el radicalismo el desplazamiento de su viceintendente. Cuando vos querés ir por todo y no te importa nada, haces esas cosas», reconoció Saieg.

Sobre el Concejo Deliberante actual y las diferencias con el que él integró

«Creo que no se puede comparar. Yo he tenido discusiones grandísimas con Leandro (Morer), German (Rodríguez) y con miembros del oficialismo, pero eran concejales que se preocupaban y ocupaban de poner sus posiciones y lo hacían con contenido. No se pueden hacer comparaciones del Concejo de antes con el actual, pero eso de ‘no hagan política denostando a los concejos Deliberante’, creo que es así porque lo he vivido. Para que no miren al Ejecutivo van y usan la artimaña de ir y decir ‘vayan y vean al Concejo Deliberante’, pero no, no hay que compararlos, cada Concejo trata de ser la mejor representación de la sociedad y guste o no nos guste es nuestra sociedad la que está ahí sentada. Lo que si puedo decir es que tengo el recuerdo de un trabajo arduo con todos los concejales y hemos hecho cosas que no se si se han hecho antes. Hacíamos un trabajo con una política de Estado y pensábamos en la ciudad para un 2030».

¿Volvería a trabajar con el sector de Facundo?

«No me veo trabajando con ese sector o para ese sector. Creo que tenemos visiones distintas de lo que es la política, de llevar adelante la gestión pública, de cómo nos debemos relacionar con la sociedad. Para mí la política es servicio público, no es para cambiarle la vida a los políticos, es para todos, no para los amigos», sentenció.

Sobre la actual gestión de Marcos Torres, Juan Manuel fue tajante: «Ya tendríamos que tener Parques Pymes o Industriales. Alta Gracia todavía está remando por un Parque Pyme, ni siquiera industrial. Entonces creo que las prioridades son otras, con servicios públicos que les lleguen a todos y todavía no lo estoy viendo a eso, creo que hay materias pendientes y no lo veo como una impronta en la actual gestión».