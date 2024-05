Juan Negri a fondo: “Juntos por el Cambio no existe más”

El dirigente radical y ex Concejal de Córdoba Capital Juan Negri fue entrevistado esta mañana por la 88.9 en donde dio tajantes definiciones acerca del actual panorama de la UCR: “El Radicalismo está muy lejos de ser un espacio en búsqueda de poder, hoy se siguen personas y no proyectos”, aseguró. ¿Palo para De Loredo?.

“Yo dejé mis ambiciones a favor de un proyecto colectivo en la Capital y hoy no las he perdido, quiero ser Intendente. Los personalismos nos han hecho daño y eso dista mucho de lo que quiere la gente, no quiero ser parte de eso. Las elecciones no se ganan ni con fotos ni con locros”, dijo Negri en clara alusión al locro por el Día del Trabajador organizado por Luis Juez.

Con respecto al rol de De Loredo manifestó: “Se me hace difícil analizarlo porque no tengo diálogo con él desde hace mucho, lo que no quiere decir que tenga algún problema personal. Los proyectos son colectivos y lo demostré cuando decliné mi candidatura poniéndome a su disposición el año pasado. Lamentablemente no se dio, hay que hacer autocrítica no siempre la culpa es de los demás, creer eso es un error”.

“No le toca un rol fácil a Rodrigo, presidir un bloque nacional no es fácil, antes se lo criticaba tanto a mi viejo (Mario Negri) y ahora él tiene esa responsabilidad. A él lo veo en la discusión nacional y no queriendo encabezar un proyecto provincial. Llegó el momento de ampliar la mirada, el Radicalismo no tiene un proyecto de poder”, sentenció Negri.

Sobre las elecciones de Rio Cuarto Negri manifestó que “Juntos por el Cambio tiene una oportunidad aunque la ruptura del oficialismo no se puede aún capitalizar atendiendo a que Adriana Nazario capta un sector de centro que antes votaba a la alianza. El espacio libertario puede sacar ocho puntos, hay que prestar atención ahí. Pero de nada servirá una red de intendentes que se articula de manera adecuada bajo una coalición que ya no existe más como lo es Juntos por el Cambio, más allá de que haya bloques que así se llamen”, cerró.