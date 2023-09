Juan Pablo Ruarte: «El problema principal de la ciudad es la inseguridad y el municipio debe dar respuesta»

Aurelio García Elorrio, ex legislador y Juan Pablo Ruarte, candidato a intendente de Encuentro Vecinal Córdoba visitaron el estudio del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9 y expusieron las propuestas y valores del espacio político.

«Tuvimos la capacidad de construir un equipo que hace mucho tiempo viene trabajando en esta idea de ciudad, hemos ido al barrio, al centro, hemos armado las propuestas con profesionales. Queremos agradecer a quines nos apoyan. En esta última semana, mucha gente nos viene diciendo ´yo los acompaño´» comenzó Ruarte.

Sobre los valores y propuestas del Encuentro Vecinal Córdoba-Alta Gracia, el candidato afirmó que se basan en 4 ejes: una ciudad sutentable, transparente, tecnológica y segura. «El hilo que corre, que teje toda la ciudad es la tecnología, acelerada por la pandemia, hay que utilizar los avances tecnológicos para transparentar la administración» detalló. Con respecto a lo sustentable, el joven contó una de las propuestas relacionadas al cuidado del medio ambiente: «Queremos hacer la puesta en valor de las 36 hectáreas de la Reserva Amanecer. Esto sería revalorizar toda la zona sur: Villa Oviedo. General Bustos, Crucero Sud. Además se convertiría en un espacio de esparcimiento para locales y turistas».

«Vemos un buen escenario, no venimos de la política, no estamos por un cargo, estamos comprometidos, queremos una Alta Gracia mejor, el equipo que hemos armado ya es un montón» manifestó el candidato.

Por su parte, García Elorrio dijo: «Nuestra propuesta es defender a los más vulnerables. Le quiero hablar a las mamás: hay problemas de consumo de sustancias, a muchos chicos de esta querida ciudad, los narcos o ´dealers´ los encuentran antes de que ellos puedan encontrar su proyecto de vida. Nuestra idea es que en la secundaria los lleven a conocer las fábricas, las universidades, los museos…hay que introducirlos en el arte, en la poesía, una vez que los llevemos a conocer estos lugares más lindos de nuestra geografía, elegirán su proyecto de vida. Cuando ya tiene su proyecto se va a poder defender solo, sinó son carne de cañón».

«Recorro las 427 ciudades de la provincia y Alta Gracia es la mejor localidad con calidad de vida, por su cercanía con Córdoba, los servicios, por sus personas. Los valores que llevamos son percibidos por los vecinos» agregó.

«También peleamos por los derechos del niño por nacer. Cuando estuve a cargo del Portal de Belén, no contraponíamos los derechos de la mujer con los del bebé, son un binomio» explicó el ex legislador.

El referente también agradeció al elector altagraciense: «Las 3 veces que fui electo legislador, Alta Gracia tuvo mucho que ver. Quiero agradecerles el apoyo que siempre hemos recibido».

Sobre cómo está conformada la lista, el abogado local destacó la presencia del candidato a Tribuno de Cuentas, Santos Ruarte, quien es administrador de empresas. «Desde muy joven siempre estuvo militando en el partido. Trabaja en silencio. Junto a mi hermano y el equipo, nos hemos estado capacitando para darle transparencia a la ciudad».

En relación a la gestión del actual intendente, Marcos Torres, Ruarte manifestó: «Nos sumamos a la política para construir. Queremos llegar a concensos. Una buena oposición mejora un gobierno». Asimismo, el candidato resaltó la obra pública.

Respecto a porque no se llegó a conformar una alianza con los radicales, García Elorrio contó: «En Alta Gracia hubo una exploración, hubo negociaciones pero fracasaron por lo mismo que las de Córdoba, la ausencia de un proyecto de gobierno. Se te invita, pero no sabés para que se te invita y los gobiernos oficiales meten la mano para que se terminen de pelear. Nosotros no descartamos que más adelante se pueda hacer una alianza». «Si un gobierno es bueno y la oposición es mala se hace cada vez peor».

Sobre la coyuntura nacional, el letrado aseguró: «No tenemos representante a nivel nacional, así que dejamos liberados a nuestros afiliados a que voten a quien quieran. Personalmente hasta el 13 de agosto estaba confundido y desde entonces hasta hoy ya no sé» (risas).