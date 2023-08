Juan Pablo Ruarte sobre la lista: «Tenemos los concejales y tribunos pero no el orden»

El candidato a intendente por Encuentro Vecinal Córdoba en Alta Gracia, Juan Pablo Ruarte, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» de FM 88.9, sobre la decisión de ir solos a las elecciones y sobre cómo continúa el armado de la lista.

«Agradezco el espacio que nos dio la Unión Cívica Radical, hablamos con Amalia Vagni, con Lucía Allende, con Marisa Carrillo y con Gustavo Rossi y coincidimos en muchas de las propuestas. Pero creo que empezamos las negociaciones un poco tarde y se definió por mayoría que iríamos solos. Ésto no significa que más adelante trabajemos juntos» manifestó Ruarte.

La dupla se completa con Verónica Sueldo como candidata a viceintendenta -quien acompañó a Juan Amestoy en el año 2019, también en Encuentro Vecinal-. «Tenemos los concejales y los tribunos de cuentas pero no tenemos el orden aún y lo vamos a cerrar internamente… como primer tribuno, va Santos Ruarte, quien es administrador de empresas y está preparado para el cargo. Como concejales, Víctor Bella -profesor- y Gabriela Liendo, es un equipo muy completo».

«Las diferencias no han sido con ciertos referentes, lo que tuvimos siempre en claro fue que queríamos mantener nuestra identidad y sabíamos que si nos uníamos a la UCR no íbamos a cuadrar al 100%. Esto no significa que podamos consensuar algunos puntos» explicó el candidato.

Los ejes del Encuentro Vecinal o principales propuestas, son: «La vida para nosotros es muy importante, tanto del niño por nacer como del anciano o la persona que tiene problemas de salud. Otro de los ejes es la inseguridad, estamos visitando los barrios y hay muchos vecinos que coinciden en la problemática de la inseguridad. Otro es la transparencia. Nos faltan algunos votos para llegar al concejo deliberante y ser una real oposición. Falta reunir algunos papeles y calculamos que el lunes temprano ya vamos a tener armada la lista».