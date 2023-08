Juan Schiaretti: «Argentina debe abandonar la cultura del subsidio»

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en la mañana del martes 1° de agosto, desayunó con periodistas de medios gráficos del interior de Córdoba, para explicar las propuestas de su plataforma en el marco de su campaña a presidente como representante de su partido Hacemos por Nuestro País.

Ante la pregunta por el cambio climático y cuál será su estrategia, afirmó que el mismo se está observando tanto en nuestro continente como en Europa y África, en los registros de altas temperaturas y en los incendios. «Argentina firmó los ´Acuerdos de París´ y de se deben cumplir. Además se debe encarar la ´Economía Circular´, bajar las huellas de carbono, impulsar las energías alternativas como los biocombustibles. Es inexplicable porque el gobierno kirchnerista bajó el corte a los países productores. Córdoba es la mayor productora de bioetanol y ésto no sólo contribuye con el medio ambiente sino que también crea puestos de trabajo».

Con respecto a la propuesta sobre la quita de retenciones, el mandatario explicó que su idea es bajarlas paulatinamente, cada año un 25%, para eliminarlas concretamente en 4 años. «Es un impuesto que no existe en ningún otro país. Es un impuesto al mayor sector productivo del país. El gobierno kirchnerista los trata como enemigos. Hay que eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, un impuesto claramente elaborado por el AMBA, ya que justamente no le afecta. Por cada dólar que se pierde de las retenciones, se recuperan 0,67 centavos de dólar de otros impuestos» detalló.

Con respecto a las medidas concretas para reducir el déficit fiscal, afirmó: «La génesis de la inflación y la falta de dólar son las causas del déficit. En 60 años, solamente no hubo déficit durante dos o tres años. El gobierno nacional lo cubre tomando créditos hasta que nos dejan de prestar, otros buscan ayuda al FMI como hizo Macri. Y cuando entran en cesación de pago, no se ajusta, siguen gastando más de lo que entra e imprimen más billetes. Eso exarcerba la inflación. Para reducir el déficit fiscal no se necesita un ajuste salvaje: se necesita caminar por tres andaribeles; uno es evitar la superposición entre los poderes nacionales, provinciales y municipales, dos, son los subsidios mal dados, a la energía y al transporte. Soy clase media, no necesito que me subsidien los servicios, pero la energía debe ser subsidiada a quien realmente lo necesita. Otro elemento es el déficit en las empresas públicas, la EPEC da utilidades y paga impuesto a la ganancias, no hay justificativo, por ejemplo».

En relación a lo previsional, contó que Argentina tiene varias décadas de trabajo informal y por ello hay muchas personas que han llegado a la edad de jubilación sin aportes. «Argentina tiene que resolver este tema, no podemos dejarlos sin aporte. Lo peor que hizo el kirchnerismo es dar tantas moratorias, no es la solución adecuada. Son dos o tres generaciones sin aportes pero que merecen una pensión. Hay que darle una suma fija a quien llega a esa edad, llámese pensión o ingreso mensual».

Finalmente, sobre si ser presidente era su sueño de chico, dijo entre risas: «Mi sueño de pibe era ser arquero, como Amadeo Carrizo, el arquero de River». «Argentina necesita una mirada del interior productivo, con cultura de trabajo y producción, abandonar la cultura del subsidio. Debemos convertirnos en un país federal en serio, un país normal. Si observan el único precandidato que no es del AMBA soy yo y Randazzo es de Chivilcoy, también del interior productivo. Ambos podemos demostrar lo que hemos hecho con gestión» concluyó.