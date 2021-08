Juan Schiaretti: “Esta elección es importante para el Gobierno de Córdoba”

El Gobernador de la Provincia de Córdoba Juan Schiaretti encabezó uno de los últimos actos de campaña de Hacemos por Córdoba antes de que comience la veda electoral en miras de las PASO del 12 de septiembre. La cita, fue en la capital alterna de Córdoba, Río IV, en donde las principales pre candidatas de la lista que lleva su bendición se dirigieron a la militancia incentivándolos a recorrer “casa por casa” en busca de los sufragios necesarios para obtener los resultados que en su campamento de campaña consideran necesario para quedarse con, al menos, la segunda fuerza en obtención de votos.

Schiaretti inauguró su discurso destacando que “el sur de Córdoba comenzó a cambiar con José Manuel de la Sota como gobernador” y que, desde entonces, Unión por Córdoba, primero, y hoy Hacemos por Córdoba, “se ha ocupado del sur y de toda la geografía provincial”. El gobernador destacó el federalismo en la provincia y el trabajo mancomunado con todos los intendentes “sean del color político que sean”. Tal como lo hizo el último jueves en un acto virtual, Schiaretti enfatizó que esta elección no le es indiferente al Gobierno provincial. “Hacemos por Córdoba no responde a ninguna disciplina partidaria nacional. Ellas, junto al resto de nuestros candidatos, son los que van a ir a defender a Córdoba y al interior allá a Buenos Aires. Siempre enfrentamos las dificultades y nos plantamos para defender Córdoba cuando fue la hora de plantarnos. Yo les pido a los cordobeses, que en estas elecciones levantemos nuestra voz para lograr que haya una Argentina más justa. Y esto no es en contra de nadie, es a favor del interior profundo y productivo de la patria”, argumentó Schiaretti.

El gobernador destacó que los candidatos de Hacemos por Córdoba representan toda la geografía provincial “porque la nuestra es una provincia federal en serio, somos federales a la hora de distribuir los recursos adentro de Córdoba y somos federales también a la hora de articular las diversas regiones de nuestra Córdoba para expresar el conjunto de la sociedad cordobesa”. “Está en nuestra idiosincrasia trabajar y avanzar hacia el progreso y que ese progreso sea con justicia social. Es la característica de nuestra Córdoba que está siendo articulada por un gobierno provincial que habla poco y hace mucho y que da certezas”. Por último, el mandatario provincial, aseguró. “Si hay algo que caracteriza a nuestro espacio político es, precisamente, saber leer el signo de los tiempos, y el signo de los tiempos indica que hoy es hora de ellas, de Ale Vigo y Natalia de la Sota. Ellas, junto al resto de nuestros candidatos, son los que van a ir a defender a Córdoba y al interior allá a Buenos Aires”.