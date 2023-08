Juani Salgado dejó atrás la lesión y se enfoca en la segunda parte del año

La lesión es parte del pasado para Juani Salgado y de apoco va retomando su ritmo de competencia, este fin de semana estuvo en Salta entrenando en la pista MANTILLO MX PARK de los hermanos Benavides corredores del Rally Dakar, donde se disputará la próxima fecha del MX Argentino el 9 y 10 de septiembre.

“Lo de la lesión ya estoy bien, tengo que tener cuidado lo único porque no había terminado de soldar, no me jode ni nada para andar en moto”. Le decía a Salgado a RESUMEN.

“Paso la 4ta y 5ta fecha del @conae_argentino_enduro, volviendo de la lesión y después de un mes sin andar en moto😬P6 día 1 y P10 día 2…

Muchos cambios a los cuales adaptarse pero contento de hacer lo que mas me gusta y compartirlo con los que mas amo❤️

El camino es largo y esto recién comienza, estoy mas que motivado por los objetivos que me propuse y feliz de hacerlo con personas que me apoyan en todo momento”. Reflejaba en su Instagram Juani en la vuelta a las competencias fines de Julio en Embalse de Rio Tercero.

Ahora lo próximo que tendrá adelante es el Circuito Villicum de San Juan la cuarta y quinta del Enduro Argentino, que se disputará junto al Campeonato Bi Nacional