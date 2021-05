“Jugar con Maradona fue un momento inolvidable”

“Hace un año y medio que estoy viviendo en Estados Unidos, en Miami, trabajo como entrenador de un equipo de futbol de Palm Beach Stars, de la cuarta división del futbol de Estados Unidos, después comento partidos de futbol para la cadena EsbeinSport, comento los partidos de la liga española, francesa. Los tiempos son muy acotados, porque manejo dos equipos, el primero y segundo equipo junto a David Cerutti, pero en definitiva, todo lo que no pude lograr en mi Argentina, ni en mi Córdoba natal, lo pude conseguir acá en la ciudad de Miami”.

Así comenzaba, José Luis Villarreal, “villita”, como se lo conoce en el mundo futbolero, en la charla que mantuvo con RESUMEN deportivo por la 88.9. Jugador que comenzó en la Liga Cordobesa de Futbol, con los colores de San Lorenzo de Barrio las flores, luego vendría General Paz Juniors y Belgrano.

En un exquisito mano a mano, Villarreal recordó su partido con Maradona, cuando Diego vistió la camiseta celeste, diez días después de regresar de México con el título mundial.

“Fue un momento inolvidable. Yo conservo, en mi foto de WhatsApp, una foto con Diego, que la levantó tres mesas antes de su fallecimiento. Recuerdo aquel momento como único, jugar con Diego, yo con apenas 18 o 19 años, y Maradona venia de levantar la copa en México. Para nosotros fue una sorpresa, verlo entrar por el vestuario, con sus botines bajo el brazo, con la humildad de un futbolista. Para mi, de lo mejor que he visto en la historia, por eso conservo ese partido y ese recuerdo como uno de los más importantes de mi vida futbolística”, recordó el ex futbolista.

En su paso por Boca, fines de los 80′ y principios de los 90′, obtuvo el titulo en el año 1992 de la mano del maestro Tabares. Hacía 11 años que el xeneize no lograba un título, el ultimo había sido con Maradona en el año 1981. Luego, Villarreal pasó por el atlético de Madrid y, su vuelta a Argentina, fue nada menos que a River.

“La verdad que es bastante traumático el cambio de equipo, después de mi paso por Boca y la obtención del título con el maestro Tabares, me voy al Atlético de Madrid, donde estuve solo seis meses, y cuando vuelvo, podría haber seguido jugando en Boca pero hubo un llamado de Alberto Pasarella, ofreciéndome jugar en River, y obviamente lo acepte, porque como profesional uno juega donde requieren sus condiciones. Nunca me imaginé que el hincha de Boca me iba a hostigar tanto, era cantado que el hincha de River no me iba a recibir del todo bien, pero bueno a base de mi juego y de mi forma de ser, me gané el reconocimiento del hincha de River muy rápido, sin ir más lejos al cuarto partido ya estaban coreando mi nombre”, recordó “villita”.

Ya vistiendo la camiseta blanca y roja, se vino una seguidilla de lesiones para el futbolista quien antes de enfrentarse a su antiguo Club, se lesionó la rodilla. Villarreal pasó dos años en la institución de Nuñez, de donde partió al Motpellier de Francia y Pachuca de Mexico. En su retorno a Argentina, lo hizo ahora para vestir los colores de estudiantes de la Plata.

Después de esos años “villita” tuvo dos retornos al Pirata de Alberdi, en el 98 hasta el 2000, que luego se va a jugar a All Boys, y en el 2002 regresa nuevamente a Belgrano hasta su retiro.

“Yo me prepare para el retiro, yo veo que el futbolista de hoy piensa hasta que minuto salir para que la gente te aplauda, hasta se organiza en que momento tu hijo te de un pase y meter un gol. Yo no, en ese momento entendí que ya no estaba bien físicamente, ya no me daba para seguir jugando en una institución tan importante como Belgrano. De todos modos me retiré a los 38 años, y creo que fue en las mejores condiciones”, expresó.

Villarreal vistió los los colores de la Selección Argentina en varias oportunidades. Jugó al lado de grandes futbolistas pero la espina fue no poder disputar el mundial de 1994.

“La selección es el mayor logro que tiene un futbolista. Después queda ese sabor amargo de no haber jugado el Mundial pero justamente en el país donde vivo actualmente, forme parte de la primera convocatoria del “coco” Basile en 1991, después de ganar la Copa de las Confederaciones, formé parte de una Selección donde estaba Redondo, Simeone, Batistuta. Me tocó compartir equipo con futbolistas con un nivel superlativo, pero queda ese sabor amargo de no disputar el Mundial de 1994″, concluyó.