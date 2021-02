Juicio de Potrerillo: la Jueza de Alta Gracia rechazó a Fundeps y a Todos por Nuestros Arroyos

“Es lamentable que se haya considerado que no es pertinente nuestra participación, y entre los argumentos se haya tomado la idea de que no tenemos motivos para sentirnos legitimados para participar del juicio. Este caso movilizó a toda Alta Gracia, que entendió que no puede haber más alambres en los espacios que nos pertenecen a todas y a todos”, dijo Fabiana Marbián, integrante de Todos por Nuestros Arroyos y vecina de la ciudad.