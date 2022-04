Juntan firmas para que se agregue un horario más de colectivo Córdoba-Anisacate

Florencia Felici, estudiante de quinto año de la Facultad de Ingeniería Industrial cursa en el horario de tarde-noche y contó a RESUMEN que el último ómnibus que vuelve hacia su localidad, Anisacate, tiene el horario de las 22.30, además de la poca frecuencia -de una hora y media- entre el municipio y la ciudad capital.

«Yo salgo de cursar casi todos los dias a las 23 horas. Y tengo que o pagarme un remis, o coordinar con un familiar que me traiga o salir cuarenta minutos antes de la clase -que de hecho es lo que estoy haciendo- para poder volver a casa» manifestó la joven.

«El martes pasado me tomé el colectivo de las 21,30 horas y venía atestado de gente, incluso ya parados al lado de la puerta. No entraba más nadie, ni sentados ni parados. Muchas personas no pudieron subir, mucha gente se quejó pero la culpa no es de los choferes. Entonces consulté cómo hacer el reclamo para exigir una frecuencia más» explicó a este medio.

Le pasaron un 0-800 para hacer su solicitud y la operadora le brindó el link de un formulario para que llenen todos los usuarios que precisen una unidad de traslado más tarde. El mismo comenzó a ser viralizado a través de las redes sociales. Mientras más personas lo completen y basándose en las estadísticas, la empresa decidirá si lo agrega o no.

FORMULARIO

«Hay mucha gente que sale de trabajar tarde como yo de estudiar. La idea es que se adicione un horario a las 23 o 23.15 horas. No me dieron tiempo de respuesta, pero espero que sea pronto» finalizó.

Ya hay antecedentes de vecinos de otras ciudades, como Villa Parque Santa Ana que lograron, por ejemplo, que un ómnibus saliera desde esa localidad como refuerzo, ya que cuando salían desde Alta Gracia pasaban colmados y ya no paraban.