Juntos por el Cambio organiza su primer encuentro a nivel departamental

La alianza de Juntos por el Cambio se reunirá por primera vez en el departamento en un encuentro de dirigentes. El evento se llevará a cabo en el Hotel Lago Los Molinos, ubicado en Villas Ciudad de América, donde estará presente Luis Juez, quien hará un cierre final sobre el encuentro. Andrea Mondino, referente del Frente Cívico y organizadora del encuentro, dialogó con Todo Pasa sobre el acontecimiento. “Tenemos esta vocación de trabajar con todos y de proponer. También está claro que si no tuviéramos una respuesta del otro lado, no podríamos hacer nada. En este caso, surge del Frente Cívico hacer una jornada de trabajo, no son disertaciones sino mesas de trabajo a nivel departamental con problemáticas como educación, salud, seguridad, para aportar datos de un diagnóstico local departamental donde están todos invitados. Será una mañana de trabajo que concluirá con un almuerzo y una actividad más distendida”, explicó Mondino.

La referente del FC comentó que ya están confirmadas varias personalidades que se encuentran en la gestión de otros partidos políticos, como Marisa Carrillo, y que participarán de las diferentes mesas y comisiones de trabajo. Dichas mesas se encuentran divididas a grandes rasgos por dos temáticas: campañas electorales y gestión municipal. A su vez, éstas se dividen en comisiones, que contarán con los siguientes ejes:

-Liderazgo, Equipos de Gestión y Comunicación

-Mujer y Política

-Mapeo y Sondeo de Opinión

-Plataforma de Gobierno y Logística Electoral

-Administración Pública

-Economia y Finanzas

-Educación, Cultura y Juventud

-Atención Primaria de la Salud

-Ambiente y Salud Pública

-Turismo

Habrá entre 3 y 4 mesas por cada comisión, donde luego se hará un cierre general con la escritura de un documento por cada una de ellas. “Esperamos generar una propuesta superadora de cara a lo que viene”, expresó Mondino.

Pasando al ámbito político electoral, la referente del partido liderado por Juez habló sobre las aparentes disputas por las precandidaturas a gobernador por la provincia, donde algunas figuras del radicalismo han manifestado que el candidato ideal sería De Loredo, y no el mismísimo Juez. “Nosotros no percibimos ningún conflicto. Todo lo que tenga que ver con una cuestión interna de otras fuerzas, como el radicalismo, me parece una falta de respeto meterse ahí porque soy ajena. Puedo hablar del Frente Cívico únicamente. Creo que desde nuestro espacio debemos aportar al todo, pero tenemos claro que la lista definitiva va a salir desde la plataforma de Juntos y van a ser las mejores opciones de todos los que conforman el frente”.