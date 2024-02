Jure candidato de Prunotto para la interna radical: Brunengo cerca de Hacemos Unidos por Córdoba

En el día de ayer el nucleamiento interno de la UCR provincial Córdoba con Todos tuvo su mitín político en el Hotel Viña de Italia, Córdoba Capital, con la intención de posicionarse camino al 5 de mayo, fecha en la que el calendario fijó la interna partidaria para renovar autoridades. Este núcleo interno tiene como máximo referente a Juan «Polo» Gait y en el Departamento Santa María están la ex Jefa Comunal de Villa San Isidro Claudia Cuffa y la dirigente Eliana Marchese como titulares del sello.

Al finalizar, dieron a conocer un comunicado que titularon “La recuperación partidaria, una tarea urgente”. Estos dirigentes, críticos de los principales referentes de la UCR, en especial del diputado nacional Rodrigo de Loredo, manifestaron “la necesidad de ser parte del proceso de renovación de autoridades”, es decir de competir en las elecciones del 5 de mayo, según señaló Alfil.

Mientras tanto la Vicegobernadora Myrian Prunotto ha planteado la necesidad de una renovación en la UCR cordobesa, pero su grupo de referencia, Radicales Auténticos (del que es miembro el ex Jefe Comunal de Villa del Prado Nelson Luján), no es un núcleo interno reconocido, por lo que para participar de las elecciones partidarias deberá apoyarse en alguno que sí esté habilitado. El núcleo más cercano a la vicegobernadora es Córdoba con Todos. Estos radicales quieren llevar como candidato a presidente del Comité Central a Juan Jure, ex Intendente de Río Cuarto y ex Legislador Provincial.

Aquí en la Ciudad de Alta Gracia, Jure tiene como referente al ex Concejal Roberto Brunengo quien también supo oficiar como su asesor legislativo hasta el 10 de diciembre pasado cuando al ex Legislador se le venció su mandato. El año pasado Brunengo se puso al frente de la jefatura de campaña de Amalia Vagni para las municipales en donde la UCR obtuvo su peor resultado desde el retorno a la democracia. Tampoco el ex Edil pudo contener al resto de los partidos de la alianza para que Juntos por el Cambio tuviera su versión local, ya que estaba al mando de las negociaciones junto a su ex compañero de banca, Germán Rodriguez.

Hoy Brunengo deberá decidir si sigue los pasos de su referente y ex empleador Jure y acercarse a Hacemos Unidos por Córdoba o buscar un nuevo líder provincial como hizo en el pasado tras abandonar a Mario Negri para encolumnarse tras el ex Legislador.