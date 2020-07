Katrina necesita una leche especial para su alimentación

Katrina es una bebé de cuatro meses de edad que necesita tomar una leche especial debido a que es intolerante a la lactosa. Su familia vive en Villa del Prado y acuden a la solidaridad de las personas para poder conseguir este alimento necesario para la pequeña.

En diálogo con RESUMEN, Milena, su mamá expresó que la niña necesita alrededor de ocho tarros de leche al mes y cada uno sale 1800 pesos.

“Vengo insistiendo en poder conseguir esta ayuda por parte de la Comuna, pero no lo logré. La asistente social solamente me trajo una lata pero no era la indicada. Ya no se que más hacer, vendí todo pero no me alcanza”, explicó la madre.

Katrina necesita tomar la leche Nestlé NAN Hipoalergénica para bebés de 1 a 6 meses. Para colaborar podrán comunicarse al 03547 15561602.