La agenda deportiva más completa del fin de semana

te dejamos la grilla de actividades en donde los deportistas de Alta Gracia estarán compitiendo este fin de semana. Se destaca el partido entre AGR vs Córdoba Rugby que será transmisión de Canal 2 y Resumen de la Región. Ademas de la final de handball ente HAG vs Univesritario el día domingo.

Hockey: El AGR buscará una nueva victoria en el Promoción B1 cuando enfrente a Córdoba Rugby Club a las 16.30 en parque deportivo de Alta Gracia. Será transmisión de Canal 2 y Resumen de la Región

Fútbol: siguen los partidos amistosos de la Liga Infantil de Fútbol. Anisacate vs. Central el día Domingo a partir de las 13 hs. Cancha de Anisacate

San Lorenzo vs. San Martin

Domingo a partir de las 14hs en cancha de San Lorenzo.

Platense vs. Malvinas, el día sábado a partir de las 16 hs en cancha de Platense. Domingo a partir de las 16 hs en cancha de Platense.

Domingo a partir de las 16 hs en cancha de Malvinas. River vs. Banfield

Sábado a partir de las 14 y 30 hs en cancha de River. Boca vs. Sabattini.

Sábado a partir de las 14 hs en cancha de Boca. Los Peques vs. Independiente

Sábado a partir de las 13 hs en cancha de Los Peques en Villa Montenegro. Independiente vs. Boca, Domingo a partir de las 13 hs en cancha de Independiente.

Handball: TORNEO CLAUSURA FCH

FECHA 9 (re programada)

INFERIORES RAMA FEMENINA

FASE 2

MIÉRCOLES 03/11

Munic. Montecristo vs Munic. de Alta Gracia (visitante)

• 20:00 hs-Juveniles

Playon municipal Montecristo

VIERNES 05/11

Club S y D Arroyito vs Munic. Alta Gracia (visitante)

• 18:30 hs Menores

• 19:30 hs – Cadetes

Polideportivo

TORNEO CLAUSURA FCH

FECHA 10

Sábado 6/11

INFERIORES RAMA MASCULINA

(Visitante)

Cief vs Munic. Alta Gracia

• 9:00 hs – Menores

• 10:15 hs – Cadetes

• 11:30 hs -Juveniles

Colegio Nacional de Villa María

Domingo 7/11

ENCUENTRO DE INFANTILES

Domingo 7/11 – 9:30 a 12:30 hs

Escuela Manuel Belgrano

MAXI HANDBALL

Club Banco Provincia vs Munic. Alta Gracia (visitante)

Martes 2/11 – 22:30 hs

Club Banco

MAMIS HANDBALL

Club Gral paz juniors va Munic Alta Gracia (visitante)

Sábado 6/11 – 16:30 hs

Club Juniors

La Liga de Honor Masculina disputará el día domingo la final del Torneo Clausura ante Universitario en el Polideportivo Municipal a partir de las 19 horas.

Bmx: Se disputará en San Juan la tercera fecha del Campeonato Argentino de BMX y del Torneo Open, con la presencia de 10 bikers de la ciudad de Alta Gracia.

MTB: Joaco Plomer junto a otros ciclistas de la ciudad competirán en la vuelta de la Sierrita que se disputará en Embalse.

Automovilismo: En el Autódromo Oscar Cabalen se disputará el TC2000, Supert Fórmula Renault 2.0 y Fiat Competizione.

Running: Gustavo Tapia disputará los 42K de Villa la Angostura, una dura competencia de montaña.

Fitness: Sandra Merlo disputará un torneo previo al Mr Olimpia, que se denomina Súper Show BA CUP próximo domingo.