La arrastraron una cuadra para robarle la cartera: «No iba a desprenderme de lo que es mío»

Un grave hecho de inseguridad ocurrió anoche por calle Hipolito Yrigoyen. Una mujer denunció que motochorros la arrastraron casi una cuadra para robarle la cartera cuando regresaba de la farmacia.

«Eran alrededor de las 9 de la noche, crucé hacia la canchita de fútbol y vio que una moto se acercaba fuerte. El que viajaba atrás agarró fuerte la cartera y yo me caigo al suelo, seguían en marcha pero yo no soltaba la cartera. No iba a desprenderme de lo que es mio. Grité ‘ayuda’ mientras me seguían arrastrando. Tengo todo el brazo morado», contó la víctima a RESUMEN.

Los delincuentes desistieron al notar mucho movimiento en el sector. «Trabajo en casas de familia, vivo el dia a dia con mis hijos, no voy a dejar que vengan y me roben como si nada. A mi es la primera vez que me pasa pero a varios vecinos ya les pasó y a comerciantes también. Esta zona es tierra de nadie», culminó.