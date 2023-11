Necesita una prótesis que cuesta casi un millón y por ello organizaron una pollada

Jimena Romero y sus familiares organizaron una pollada solidaria para el próximo sábado 11 de noviembre junto a Los Carteludos, para juntar un millón de pesos y poder comprar particularmente la malla que necesita para su abdomen, ya que no puede conseguirla -rápidamente- a través del Ministerio de Desarrollo Social.

El sábado 11, desde el mediodía, la venta se realizará en la pista Juan Turri, frente al Polideportivo.El pollo se entrega con ensalada y tiene un valor de 5000 pesos. Los teléfonos para encargar son: 351-6522734 (Jimena) y 3547-640163. También se puede colaborar al alias: JEJO.OCTA.LUZ (Banco Santander).

En comunicación con RESUMEN, Jimena contó que cuatro años le detectaron lupus: «Para las personas que no saben es una enfermedad inflamatoria inmunológica que ataca nuestros propios tejidos y órganos. No hay cura pero si se puede tomar medicación para frenarla. Al poco tiempo tuve una peritonitis, me operaron, fue una intervención quirúrgica bastante grande y al año se me formó una ventración, es un tipo de hernia mucho más grande que las comunes. Ahora se me formó otra más grande que destruyó la primera prótesis que me pusieron y tengo los intestinos para afuera. Yo estoy fajada las 24 horas del día, los siete días de la semana. Ahora necesito una operación para reemplazarla por esta malla de contacto visceral». «La misma estaría ubicada en el abdomen y contraería las vísceras» agregó.

La joven no cuenta con mutual y por ello buscan juntar el dinero, unos 850 mil pesos, a partir de otras actividades como esta pollada. La prótesis se compraría en Buenos Aires y a partir de sus averiguaciones, -sabe que se traen del exterior- hay en stock y también cuenta con una amiga que realizará la compra de la misma.

La cirugía se realizará en el Hospital Córdoba ya que la mujer se atiende allí y por cualquier cosa, ingresará durante la intervención, el equipo de reumatología. Jimena detalló que la prótesis la estaba gestionando a través del Instituto Pablo Pizzurno: «ellos proponen, licitan pero abonan con cheque a 30 días y las ortopedias perderían dinero, por ello no se presentan y hay que comprarlas de contado».