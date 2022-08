La beba hallada en el arroyo: cuatro años de misterio

El pasado 3 de agosto se cumplieron cuatro años de aquel hallazgo que entristeció y heló la sangre de los vecinos de Alta Gracia, y de alrededores. Una vecina había salido a caminar muy temprano por la costanera del arroyo Chicamtoltina, cuando de repente se dio con un montículo de tierra y, por encima, “algo que parecía ser el cuerpo de un bebé”, según ella misma relató a la Policía, sin animarse a acercarse más y confirmarlo con sus propios ojos.

Lamentablemente, a los pocos minutos, su sospecha fue corroborada. Ese bulto era una beba que aparentaba ser recién nacida, estaba completamente vestida, cubierta con una llamativa manta y sin vida.

La repercusión

Ni bien el hecho se hizo publico, no tardaron en aparecer comentarios entorno a lo que podría haber pasado. Así mismo, para los vecinos de Alta Gracia parecía estar más que claro: “la dejaron abandonada y se murió de frío”, era el dicho más resonante. Esto, teniendo en cuenta la helada noche del sábado previo al hallazgo, lo que, de haber sido cierto el abandono, la posibilidad de que una criatura tan pequeña sobreviviera, sería nula, más allá de que estaba “completamente vestida”.

Sin embargo, los encargados de develar la verdad, no se apresuraron en adelantar juicios y trataron el hecho con mucha cautela y hermetismo. Y, hoy 12 meses después, el misterio sigue sin develarse.

La ¿pista?

La manta. Esa fue la pista inicial con la que la Justicia local se manejó y, se desconoce si hubo otra. Incluso, a través de las redes sociales se solicitó información acerca de ese cobertor; el cual tenía unos tonos bastante particulares. “Si alguien se la vio a alguien, a alguna embarazada, comunicarse con la Unidad Judicial”. No era un posteo falso, se estimaba que podía ser una punta de lanza pero, según aseguró el Fiscal Diego Fernández en aquel entonces, se hizo un relevamiento de los comercios que podían haber vendido esa manta, para recabar más información para la causa.

La única certeza

La investigación estuvo a cargo del fiscal Diego Fernández, quien para ese momento llevaba apenas dos días como en ese cargo en el Departamento. “El primer paso es deliberar cual fue la causa de la muerte para saber frente a qué caso estamos. Si es que nació con vida. Ahora no podemos adelantar nada”, había manifestado en esa oportunidad el letrado a RESUMEN. Ese interrogante fue resuelto veinte días después, cuando la autopsia confirmó que la beba había nacido con vida y que la causa de su muerte fue una insuficiencia cardiorrespiratoria. Siendo esta, aún, un año después, la única certeza del caso.

Con estas aseveraciones, cobró mas valor la hipótesis de la gente, “se murió de frío”, ya que la hipotermia podría haber sido la causa del paro cardiorespiratorio. No obstante, tampoco se desechó la posibilidad de que la niña hubiera fallecido por una muerte natural en otro lado, (la casa de la progenitora por ejemplo) y, que esta “por susto” o “temor” decidió dejarla en ese lugar. Así mismo, nada de esto pudo confirmarse. También se entrevistó a los dueños de los vehículos que, a través de las cámaras, se vieron circular en la zona en esos horarios. Así mismo nada, pero nada los llevó hacia la madre.

La niña no había nacido en un nosocomio

En agosto de 2019, el avance de la investigación había reafirmado que la pequeña no había nacido en un hospital o algun otro centro de salud. “Como medida investigativa se abocó a todos los nosocomios públicos y privados de la ciudad de Alta Gracia y se determinó que la bebe no había nacido en esos lugares, después se extendió la investigación a los demás nosocomios provinciales y ahí intervinieron los detectives de la dirección operativa de policía judicial. Un médico forense realizó un informe desde el cual infieren que la bebé fue asistida por un especialista en la materia. No necesariamente un médico, pudo haber sido una partera en un parto casero. Porque si bien los elementos quirúrgicos no eran los que habitualmente se usan en los hospitales, si eran los adecuados para los partos por lo que se presume que era alguien que conocía del tema. Aún es materia de investigación saber si estuvo con vida en el lugar del hallazgo o fue depositada fallecida, al igual que saber la causa de porque fue dejada allí, si fue intencional o circunstancial”, habían confirmado fuentes judiciales a este medio.

En definitiva, hoy por hoy y con un expediente de cuatro cuerpos, se siguen haciendo varias conjeturas pero el misterio continúa.