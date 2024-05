La Beriso anunció que no grabará más discos: ¿qué pasó?

El sábado 18 de mayo, La Beriso se presentará en el Arena de Buenos Aires con su nuevo disco, Mienten. La banda recorrerá sus más grandes hits, ya que esta cita con el público nacional también llegará en el marco de la celebración de sus más de 25 años de carrera.

Sin embargo, en diálogo con Clarín, el cantante Rolo Sartorio habló de lo que los fans pueden esperar de esta presentación, también sobre el presente de la banda y sus planes a futuro.

Entre las declaraciones más llamativas del músico, el artista sostuvo que la banda no sacará nuevos discos en el futuro porque considera que la audiencia sólo demanda los clásicos de otros tiempos: “Yo no quiero sacar nada, porque no sirve. Si yo volviera a empezar hoy con la banda, hubiese sacado los primeros cuatro discos y nada más, porque la gente solo quiere escuchar eso. Pero uno, obvio, quiere sacar canciones para renovarse”, fueron sus palabras.

Sobre cómo continuaría su carrera como compositor, agregó: “Entonces quizás haré canciones para otros o sacaré un disco como solista sin salir a tocarlo. Me gusta la idea de componer para otros y ya lo estoy haciendo”.

Como el show será en el marco de la presentación del disco nuevo, desde el mencionado medio le consultaron por la inclusión de los temas del álbum en la setlist. “A la gente no le gusta. La gente quiere cantar. Entonces, si nosotros vamos a tocar canciones que la gente no va a cantar, es un embole», fue la respuesta del cantante.

“En una lista de temas siempre van a faltar canciones, es inevitable. A nosotros nos pasa que estamos haciendo la lista y si alguno dice que falta algo, entonces pregunto cuál sacamos y ahí es como el silencio”, concluyó.

Rolo también se refirió a la situación actual de la banda y los planes a futuro. “Este año la idea es tocar un poco menos acá en la Argentina”, dijo haciendo referencia al cansancio que producen las extensas giras.

Finalmente, también habló de cómo cambian los momentos de fama y éxito: “Lo principal es que nosotros estamos bien desde adentro. Estamos contentos y festejando de seguir tocando, recorriendo con el micro y viajando. Un gran artista me dijo, cuando comenzamos a llenar estadios, ‘Mirá que ahora van a bajar’”.